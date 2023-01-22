Такой день. Редкие детские имена и сход вагонов с рельсов

Главные новости в Алтайском крае 22 января

22 января 2023, 23:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2022 году родилось 17 750 детей. Мальчиков – 9168, девочек – 8582.

Среди мальчиков самыми редкими именами стали Бронислав, Есений, Спартак, Антипа, Гарри. Самые редкие женские имена – Авигея, Велена, Есфирь, Иветта, Каталея, Ладислава.

Чаще всего мальчиков называли Артём (505), Михаил (401), Александр (396). Самые распространённые женские имена – София (381), Ева (364), Виктория (309).

В Алтайском крае на железной дороге два вагона товарного поезда сошли с рельсов.

Из-за происшествия задержали один грузовой поезд, а также на пять часов позже отправился пассажирский поезд Алейск – Барнаул.

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Следователи добавили, что сход вагонов без опрокидывания произошёл в Калманском районе. Пострадавших нет.

На ул. Взлётной, 56, приступили к строительству школы на 550 мест со стадионом. В конце ноября состоялся тендер по поиску подрядчика на объект, а на днях компания начала огораживать площадку. Стоимость возведения здания составляет почти 700 млн рублей, а сдать объект должны до декабря 2024 года.

Площадь участка, где построят образовательное учреждение, составляет 2,6 га. Авторы проекта школы – институт "Алтайгражданпроект". Архитекторы не стали разрабатывать новое решение, а взяли за основу эскизы открытой в начале 2019 года школы на ул. Сиреневой, 16.