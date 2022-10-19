В России приостановили программу подключения школ к Wi-FI

В России вынужденно приостановили программу подключения школ к Wi-Fi, пишет РИА Новости. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике он заявил, что это вынужденное решение, а также добавил, что на данный момент удалось полностью подключилось к Wi-Fi девять тысяч учебных заведений.

По словам Шадаева, вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым они договорились проследить за использованием этой практики, после чего будут приниматься последующие решения.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на начало 2021-2022 учебного года знания ученикам передавали 19 102 учителя. В среднем на одного педагога приходилось 15 школьников.