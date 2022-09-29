Ждите «день жестянщика»: первый снег выпал в конце сентября в Барнауле

В Барнауле 29 сентября выпал первый снег. Ранее он прошёлся по Бийску, Рубцовску, Славгороду и Белокурихе. Снимки непогоды жители краевой столицы публиковали в соцсетях.

Горожане в соцсетях отметили, что погода в этот день меняется очень быстро, добавив, что на дорогу сегодня лучше не выезжать. Некоторые опасаются, что в ближайшие дни из-за чередования солнца и снега начнётся «день жестянщика», а водителям, возможно, пора начинать менять летние шины на зимние.

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Общество Летние сугробы: Горный Алтай снова засыпало снегом

Отметим, что по прогнозу краевого ЦГМС снег в Алтайском крае продолжится и днём 30 сентября. При этом в Барнауле он должен закончиться к ночи, а продолжится к вечеру следующего дня. А вот холодать по ночам будет стабильно — в крае до -10 градусов при прояснении.