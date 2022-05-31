Жительнице Томска пришлось почти 900 раз звонить в регистратуру, чтобы записаться к врачу

Жительнице Томска пришлось 893 раза звонить в поликлинику, для того чтобы записаться на приём к врачу. Об этом сообщает Mash Siberia.

Девушка повредила колено во время игры в волейбол 23 апреля. После МРТ стало известно, что ей нужна операция, а это значит, что нужно идти к травматологу в местную больницу, в которой, как утверждают горожане, всегда огромные очереди и давно не работает запись через «Госуслуги».

Бабушка пострадавшей девушки ранее больше месяца пыталась попасть на приём, но это не дало результатов. Томичка решила добиться своего и взялась за дело серьёзно.

С 06:30 утра и на протяжении трёх с половиной часов она набирала один номер: то занято, то нет свободных специалистов, то получасовое ожидание.

Настойчивость была вознаграждена и девушка записалась на приём на 10 июня.