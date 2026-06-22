Бузова поделилась, как проходит ее реабилитация после операции

Пока ее вопросы врачам остаются без ответа, отметила певица

22 июня 2026, 10:05, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: из архива amic.ru

Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии после госпитализации и операции, пишет Starhit.ru.

Поп-дива неудачно упала в душе и получила серьезную травму. После этого ей провели срочную операцию. По словам артистки, она тяжело перенесла наркоз и несколько раз теряла сознание.

«Сегодня десятый день в Боткинской больнице. Мне разрешили выехать на улицу подышать свежим воздухом. Из новостей: я учусь ходить на костылях, на оперированную ногу наступать нельзя, колено сгибать нельзя, соответственно, ортез тоже (это такая фиксированная железная штука на ноге). Сроки полного восстановления неизвестны, ибо вся рана в швах и там есть нюансы», — рассказала Бузова.

До этого певица рассказывала, как ее мучили боли и кошмары. Сейчас ей морально тяжело находиться в больнице.

«Я то смеюсь, то плачу от бессилия, что не могу ничего поменять и изменить, в ужасе от того, сколько всего я пропустила, и не понимаю пока, как и когда все это компенсировать. Безумно благодарна врачам, но уже не могу морально находиться здесь. Самый популярный вопрос, который я задаю им: когда я смогу танцевать. Вопросы остаются без ответа», — поделилась знаменитость.

При этом Бузова негодует, почему она получила такую травму именно дома, когда во время долгих поездок и командировок с ней никогда подобного не происходило.