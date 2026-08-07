Олимпийские чемпионки России не получили визы для участия в чемпионате Европы

Это коснулось сборной команды по спортивной гимнастике

07 августа 2026, 21:50, ИА Амител

Спорт, соревнования /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также другие ключевые спортсмены российской сборной до сих пор не получили хорватские визы для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России (ФГР).

За два дня до запланированного вылета в Загреб документы отсутствуют у лидеров женской команды, а также части мужской сборной и специалистов. При этом официальных отказов от властей Хорватии федерация не получала — решение о выдаче виз просто затягивается.

«Чемпионат Европы в Загребе является отборочным соревнованием к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года. Если лидеры женской сборной России не смогут принять участие в чемпионате Европы, команда будет вынуждена бороться за выход на чемпионат мира без ведущих спортсменок, что значительно осложняет задачу. Важно отметить, что на чемпионате мира будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года», — заявили в федерации.

Федерация гимнастики России уже уведомила Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) о произошедшем и будет добиваться, чтобы принимающая сторона обеспечила участие российских спортсменов в соревнованиях.

Помимо Мельниковой и Листуновой, въездные документы пока не получили:

Анна Калмыкова;

Лейла Васильева;

Алексей Усачев;

Сергей Найдин;

Евгений Кисель;

тренер Юлий Куксенков;

врач Сергей Гулевский.

При этом резервные спортсменки и остальные члены делегации уже успешно прошли проверку и получили разрешение на въезд. В ФГР расценивают такую "избирательную выдачу" как фактическое устранение одного из главных конкурентов с турнира.

Для российской команды этот чемпионат имеет критическое значение: турнир в Загребе является квалификационным этапом к чемпионату мира 2026 года, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года. Если лидеры женской сборной не смогут выступить, команда будет вынуждена бороться за выход на первенство планеты без ведущих гимнасток, что значительно осложнит задачу.