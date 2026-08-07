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Нигатив и пилот RDS GP приедут на этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту

На треке "Ракета" 9 августа пройдут квалификационные и парные заезды, гонка дронов, автограф-сессия и выставка авиамоделей

07 августа 2026, 14:10, ИА Амител

Гонщик Даниил Воробьев / Фото предоставлено организаторами
Гонщик Даниил Воробьев / Фото предоставлено организаторами

Четвертый этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту пройдет 9 августа 2026 года на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета". Помимо соревнований, организаторы подготовили большую шоу-программу, а специальными гостями станут рэпер и актер Владимир Афанасьев, известный как Нигатив, и пилот команды Lukoil Racing Данила Воробьев. Этот этап станет предпоследним перед финалом сезона. После трех предыдущих гонок лидерство в личном и командном зачетах удерживают представители "Ракеты".

Нигатив встретится со зрителями

Одним из главных гостей этапа станет Владимир Афанасьев (Нигатив). Он известен как музыкант, актер и писатель, а также увлекается автоспортом и выступает в качестве пилота.

Во время соревнований зрители смогут пообщаться с артистом, сфотографироваться с ним и получить автограф. Встреча пройдет в рамках общей автограф-сессии с участниками соревнований.

Гонщик Владимир Афанасьев / Фото: предоставлено организаторами

Еще одним звездным гостем станет Данила Воробьев — пилот команды Lukoil Racing, который выступает в Российской дрифт серии RDS GP. На четвертом этапе Кубка Барнаульской Ракеты он займет место судьи и будет оценивать выступления участников.

Дрифт, гонка дронов и авиамодели

Программа стартует в 11:20 с квалификационных заездов. Они продлятся до 13:00. После этого пилоты примут участие в параде.

С 13:30 до 15:00 пройдет автограф-сессия, а одновременно на площадке организуют гонку дронов.

Главная спортивная часть начнется в 15:00. Пилоты выйдут на парные заезды, которые продлятся до 19:00. В это же время для гостей будет работать дрифт-такси — желающие смогут занять пассажирское место в автомобиле профессионального дрифтера.

На протяжении всего дня на треке также будет открыта выставка авиамоделей. В 19:00 организаторы подведут итоги этапа и наградят победителей.

«На каждом этапе зрителей ждет уникальная шоу-программа. В этот раз мы превзошли самих себя: два звездных гостя, гонка дронов, выставка авиамоделей и, конечно, мощнейший дрифт — этот день запомнится надолго», — отмечают организаторы.

Кто лидирует перед четвертым этапом

Кубок Алтайского края по дрифту стартовал на треке "Ракета" 24 мая 2026 года. К началу четвертого этапа участники провели уже три серии заездов.

Сейчас первое место в личном зачете занимает Артем Рейзбих из команды "Ракета". Эта же команда возглавляет командный рейтинг.

Результаты гонки 9 августа могут изменить положение перед финалом, поэтому для лидеров этап станет одним из ключевых в сезоне. Начало соревнований — в 11:20. Дети до 14 лет смогут пройти бесплатно, однако без предоставления отдельного места на трибуне. Билеты для остальных зрителей продают онлайн на сайте мероприятия.

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Комментарии 2

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Гость

15:15:05 07-08-2026

Хотелось бы позитива

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Гость

15:23:11 07-08-2026

Задрали эти "ракетчики". По другой стороне озера идут садоводства. Люди приезжают отдохнуть на субботу-воскресенье, а тут целый день рев, да дрифтинг. Кто напротив за озером, не знают куда деваться.
Какой д***ил это разрешил( ответ знаю - Павловская администрация, но хотелось бы конкретно, может карма упадет). Плохо не найдется юриста-садовода склонного к тяжбам, по уровню шума там явно-пипец.

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