Нормы затронут профессиональных водителей и ИП

30 июля 2026, 16:28, ИА Амител

Водитель / Фото: amic.ru

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные требования к режиму работы и отдыха водителей — они закреплены в приказе Минтранса. Документ будет актуален в течение шести лет, сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, стандартная рабочая неделя водителя не должна превышать 40 часов. При этом допускается суммированный учет рабочего времени: в общем случае — за месяц, а при согласовании с профсоюзом — за трехмесячный период.

«Продолжительность ежедневной смены по-прежнему ограничена десятью часами, но есть исключения. Смену можно продлить на два часа, если рабочий день разделен на части. Для отдельных категорий водителей допустимая длительность смены увеличена до 12 часов. Это касается таксистов, инкассаторов, водителей медучреждений, коммунальных и аварийных служб, работников сферы связи, теле‑ и радиовещания, вахтовиков, а также тех, кто обслуживает руководителей организаций», — говорится в публикации.

Требования к еженедельному отдыху тоже конкретизированы: водители должны отдыхать не менее 45 часов в неделю. При необходимости этот срок разрешено сократить до 24 часов — при условии последующей компенсации неиспользованного времени. При этом интервал между выходными днями не должен превышать семи суток.

Действие новых правил распространяется на профессиональных водителей и индивидуальных предпринимателей. В то же время ряд категорий из-под регулирования выведен: это водители, занятые в международных перевозках, в обслуживании органов власти, а также выполняющие поездки в пределах территорий предприятий.

Кроме того, нормы не применяются к водителям пожарных и аварийно‑спасательных машин, скорой помощи, автомобилей вневедомственной охраны и иных спецслужб. Ранее водителям напомнили о штрафах за нарушение правил использования знака аварийной остановки.