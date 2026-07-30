Опрос показал, что жители Барнаула на самом деле думают о своей зарплате
Многие уверены, что проще найти новую работу, чем просить прибавку к оплате труда
30 июля 2026, 21:17, ИА Амител
Сервис SuperJob выяснил, как жители Барнаула оценивают свою зарплату и готовы ли они просить прибавку. В опросе участвовали работающие горожане.
Только 7% респондентов считают, что их зарплата полностью соответствует квалификации. При этом 24% уже поговорили с начальством о повышении оклада, а еще 22% собираются сделать это в ближайшее время. Однако 21% опрошенных уверены, что просить прибавки бесполезно, даже если их труд недооценен.
Люди называют разные причины, по которым не хотят идти к руководству. Чаще всего говорят, что ставки жестко зафиксированы — так ответили 22%. Еще 21% заранее уверены, что все равно ничего не добьются.
«18% считают, что проще найти другое место работы, чем добиваться прибавки. Среди других причин — жадность начальства (10%), психологический дискомфорт (4%), тяжелое финансовое положение компании (5%) и ожидание, что повышение предложат сами (еще 5%)», — указано в документе.
Активнее всего обсуждают зарплату молодые специалисты и те, кто получает больше. Среди горожан до 35 лет 29% уже просили прибавку, а 30% планируют это сделать. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, 33% уже обращались к руководству за повышением, а еще 30% готовятся к таким переговорам.
21:21:36 30-07-2026
7% респондентов считают, что их зарплата полностью соответствует квалификации.
То есть 93% считают зарплату низкой(не соответствующей квалификации)?
00:19:37 31-07-2026
Гость (21:21:36 30-07-2026) 7% респондентов считают, что их зарплата полностью соответст... Точно! ЧСВ зашкаливает в 93% случаев.
23:03:07 30-07-2026
Как от личного кошелька отрезают.
07:37:30 31-07-2026
Зарплата только в Москве.
09:10:45 31-07-2026
хорошая, но маленькая..
17:16:06 31-07-2026
моя зарплата такая хорошенькая, но маленькая, как Дюймовочка. только получила, а она опачки, и растворилась в платежах. но даже такую люблю.