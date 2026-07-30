Опрос показал, что жители Барнаула на самом деле думают о своей зарплате

Многие уверены, что проще найти новую работу, чем просить прибавку к оплате труда

30 июля 2026, 21:17, ИА Амител

Выгорание на работе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Сервис SuperJob выяснил, как жители Барнаула оценивают свою зарплату и готовы ли они просить прибавку. В опросе участвовали работающие горожане.

Только 7% респондентов считают, что их зарплата полностью соответствует квалификации. При этом 24% уже поговорили с начальством о повышении оклада, а еще 22% собираются сделать это в ближайшее время. Однако 21% опрошенных уверены, что просить прибавки бесполезно, даже если их труд недооценен.

Люди называют разные причины, по которым не хотят идти к руководству. Чаще всего говорят, что ставки жестко зафиксированы — так ответили 22%. Еще 21% заранее уверены, что все равно ничего не добьются.

«18% считают, что проще найти другое место работы, чем добиваться прибавки. Среди других причин — жадность начальства (10%), психологический дискомфорт (4%), тяжелое финансовое положение компании (5%) и ожидание, что повышение предложат сами (еще 5%)», — указано в документе.

Активнее всего обсуждают зарплату молодые специалисты и те, кто получает больше. Среди горожан до 35 лет 29% уже просили прибавку, а 30% планируют это сделать. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, 33% уже обращались к руководству за повышением, а еще 30% готовятся к таким переговорам.