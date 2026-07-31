От "Гуси‑гуси" до "Ладушек". Эксперт рассказала, что скрывают знакомые с детства потешки

Культуролог объяснила, как в простых детских играх зашифрованы древние славянские обряды, мифология и защитная магия

31 июля 2026, 18:34, ИА Амител

Мама читает ребенеку сказку / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Знакомые с детства потешки — вроде "Гуси‑гуси", "Ладушки", "По кочкам" — на самом деле хранят отголоски древних славянских верований и обрядов, рассказала "КП-Новосибирск" культуролог Елена Тихомирова.

Эти незамысловатые на первый взгляд стишки веками служили не только для развлечения малышей, но и как инструмент передачи ключевых представлений о мире, а порой выполняли роль оберегов.

Так, в игре "Гуси‑гуси" зашифрованы представления о границах миров: гусь у славян связывался с небом и способностью переходить в иной мир, улетая в "вырий" — аналог рая, куда отправлялись души предков. А "серый волк" выступал хранителем рубежа между жизнью и смертью, классическим хтоническим существом.

Сама игра учила ребенка преодолевать опасность и возвращаться в безопасное пространство. В отдельных губерниях ее даже использовали как легкий заговорный оберег перед сном: ребенок символически "улетал" в опасный мир сновидений и должен был "вернуться" невредимым.

Потешка "Ладушки" тоже имела глубокий смысл: "бабушка" могла означать не просто родственницу, а прародительницу рода либо бабку‑повитуху, которая вводила новорожденного в мир живых.

«Слова "кашка и бражка" отсылали к поминальным и родильным обрядам — каша и хмельной мед были обязательными блюдами на тризнах и родильных торжествах. А жест "на головку сели" символизировал связь с душами предков: прикладывая ладошки ребенка к голове, мать словно просила у далеких предков благословения, ума и защиты от напастей», — говорится в публикации.

Катание с "провалом в ямку" в потешке "По кочкам" трактовалось как временная "смерть" и уход в иной мир: в славянской традиции ямка, болото или ухаб считались "тонкими местами", где миры соприкасаются. Резкое возвращение к маме и радостный смех символизировали возрождение и возвращение к жизни. Так ребенка учили доверять взрослому, преодолевать страх перед падением и неизвестностью. По замечанию Владимира Даля, для крестьянских детей такие игры были первым уроком мужества.

"Сорока‑белобока" отражала принципы общинной морали: распределение каши по пальчикам показывало, что тот, кто не трудится, отлучается от общего стола. При этом сама каша имела ритуальное значение — в дохристианской традиции она была обязательным блюдом на родинах, свадьбах и похоронах. Историк Николай Костомаров подчеркивал, что подобные тексты закрепляли идею: труд — священная обязанность, а уклонение от него — духовная провинность, нарушающая завет предков.

«Даже "коза рогатая", пугавшая малоежек фразой "Кто кашки не ест, молока не пьет, того забодает", работала как тотемный защитник. В славянских верованиях коза была двойственным символом: с одной стороны — плодородия и жизненной силы, с другой — связи с загробным миром и духами предков», — отметила эксперт.

Отказ ребенка от еды в древности связывали с происками злых духов, отнимающих жизненную силу. Имитируя угрозу, коза словно перехватывала негатив, а легкий испуг и последующий смех активизировали жизненную энергию малыша.

При этом потешки не были неизменными: в разных регионах их герои и детали варьировались, подстраиваясь под местный быт и представления людей. Например, "Сорока" на Русском Севере становилась "Сорокой‑вороной", а в архангельских и вологодских вариантах звала деток собирать щепки для растопки печи — так отражался суровый промысловый уклад.

В Центральной России по кочкам скакал барин, в Смоленской губернии — пан, а на Дону и Кубани — лихой казак. В советское время отдельные слова, например, "бражка", заменяли на нейтральные — сначала на молоко, потом на чай.

Так старинные прибаутки, оставаясь живой традицией и постоянно меняясь, дошли до наших дней. И хотя сегодня они воспринимаются как веселые игры, в них по‑прежнему можно разглядеть следы древних верований.