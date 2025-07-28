Барнаульский "Крошечный театр" возрождает традиции русского фольклора

Постановки для детей проходят с народными песнями, хороводами и интерактивными играми

28 июля 2025, 13:15, ИА Амител erid: 2W5zFGKsWjS

Постановка в "Крошечном театре" / Фото предоставлено компанией

Представьте, что ваш ребенок попадает не просто на спектакль, а в настоящую сказку, где звучат народные песни, юные зрители и их родители водят хороводы, а актеры говорят словами, дошедшими до нас из глубины веков. Именно так работает барнаульский проект "Крошечный театр – театр-студия". Там спектакли погружают в мир русского фольклора, а дети не просто смотрят представление, а становятся его частью.

Музыка, которая воспитывает

В основе постановок – русская народная музыка и ее переложения, а также произведения детского фольклора: наигрыши, потешки, приговорки и колыбельные. Музыкальные произведения подбирают логически, они композиционно и по смыслу иллюстрируют игровое действие или сопровождают интерактивную игру.

Музыкальное оформление спектаклей подготовила эксперт в области фольклора, этнограф Марина Сигарева.

"Какие-то песни и наигрыши, предложенные Мариной Сигаревой, мы нашли в уже готовой записи. Некоторые, особенно редкие, она спела и записала, тем самым сформировав уникальную фонотеку для проекта", – рассказывают в "Крошечном театре".

Постановка в "Крошечном театре" / Фото предоставлены компанией

Сказки, которые звучат по-новому

В "Крошечном театре" шесть спектаклей на основе русских сказок в обработке Алексея Толстого. Туда включили и уникальный фольклор, собранный в экспедициях по Алтайскому краю. Например, в спектаклях звучат хороводные игры, которые когда-то были популярны в Солонешенском, Чарышском и Тогульском районах.

"Хоровод – не просто танец, а целый ритуал. В старину так передавали традиции, учили детей взаимодействовать друг с другом, чувствовать ритм и гармонию. Это старинная семейная традиция, объединяющая поколения, а для нас еще и сердце спектакля. Часто мы используем хоровод как финал на максимальном эмоциональном подъеме, и именно в хоровод поднимаются не только дети, но и взрослые", – поясняет руководитель проекта Надежда Воробьева.

Почему это важно

В эпоху гаджетов и клипового мышления дети все реже слышат живую музыку, почти не знают народных сказок в исконном звучании. А ведь именно фольклор помогает:

развивать эмоциональный интеллект – через мелодии и ритмы ребенок учится чувствовать;

укреплять связь поколений – многие родители с удивлением узнавали забытые песни своего детства;

формировать культурный код – традиционные образы и сюжеты учат добру, справедливости, взаимовыручке.

Часто после спектаклей дети начинают напевать народные мелодии, просят рассказать им старинные сказки, с удовольствием играют в "живые" игры. А это значит, что проект не просто развлекает, а воспитывает – мягко, без назиданий, через красоту и мудрость народной культуры.

"Мы не стремимся к точной реконструкции. Главное – сохранить дух традиции, чтобы дети почувствовали, что это не музейный экспонат, а живое наследие, которое можно и нужно продолжать", – подытоживает Надежда Воробьева.

Если вы хотите, чтобы ребенок увидел, услышал и почувствовал настоящую русскую сказку – приходите в "Крошечный театр". Здесь оживают старинные мелодии, а каждый спектакль – не просто представление, а путешествие в мир, где добро всегда побеждает, а старинные традиции становятся частью семьи.

"Крошечный театр"

Адрес: Барнаул, ул. ​Георгия Исакова, 264​, 1 этаж

Тел.: +7-913-251-37-23

Сайт

Проект "Крошечный театр, театр-студия" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение 0+

ИП Воробьева Надежда Александровна

Реклама