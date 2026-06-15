От касок до баскетбольных мячей. Как в Алтайском крае выбирали лучших дорожников региона

Почти 150 специалистов со всего края собрались под Барнаулом, чтобы выяснить, кто управляет техникой с ювелирной точностью

15 июня 2026, 12:40, ИА Амител

Конкурс "Лучший по профессии" / Фото: amic.ru

Поднять экскаватором баскетбольный мяч, аккуратно опустить строительную каску в бочку ковшом погрузчика и провести тяжелый грейдер по сложной траектории без единой ошибки. Именно такие испытания ждали участников ежегодного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", который 11 июня прошел в Алтайском крае уже в 22-й раз. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков побывал на соревнованиях и узнал, как дорожники со всего региона выбирают лучших из лучших и обмениваются опытом.

Встреча большой профессиональной семьи

В этом году участие в конкурсе приняли около 150 сотрудников дорожных предприятий Алтайского края. Состязания одновременно проходили на нескольких площадках под Барнаулом. За победу боролись машинисты автогрейдеров, бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков и самосвалов, а также инженеры-геодезисты, инженеры-лаборанты и главные инженеры дорожно-строительных организаций. Особый статус получила номинация среди машинистов экскаваторов. Она включена в федеральную программу конкурса "Лучший по профессии", а значит, победитель представит Алтайский край на всероссийском этапе. Всего в этой дисциплине соревновались 18 человек, из которых 13 претендовали на участие в федеральном финале.

На открытии конкурса министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян отметил, что уже сам факт участия в таких соревнованиях можно считать победой.

«Вы сегодня приехали сюда не только показать свои навыки, но и встретиться с коллегами, обменяться опытом, показать молодежи, что профессия дорожника остается одной из самых важных и востребованных в регионе», — подчеркнул министр. По его словам, сегодня такие соревнования говорят о том, что профессия дорожника имеет стратегическое значение для развития нашего региона, где самая большая протяженность дорог в стране.

22-й конкурс для 22-го региона

Начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз рассказал, что конкурс проводится уже 22-й раз, и в этом он видит особый символизм. Именно с этой цифрой ассоциируют Алтайский край. Автомобильный код стал неофициальным символом региона.

«Конкурс — это возможность еще раз посмотреть на наших людей и заявить о себе. Сегодня кадровый голод существует во многих отраслях. Мы хотим, чтобы специалисты оставались работать в Алтайском крае, строили красивые и качественные дороги», — отметил он.

По словам Василия Мотуза, дорожное хозяйство объединяет множество профессий. На конкурс нереально пригласить абсолютно всех специалистов, однако здесь представлены основные направления, без которых невозможно строительство современных магистралей. Особую роль играют и инженеры-лаборанты. Именно они контролируют качество материалов на каждом этапе строительства, проверяя их как при поступлении, так и во время выполнения работ.

Баскетбольные мячи вместо ковша с грунтом

Организаторы стараются каждое испытание превратить в шоу. Особое внимание уделяли соревнованиям для экскаваторщиков, где выбирали того, кто представит наш регион на всероссийском конкурсе.

Сначала участники при помощи ковша должны поднять пять строительных касок и опустить их в бочку. Затем — максимально точно переместить небольшой куб в обозначенную точку. Финальное испытание считается самым сложным: необходимо объехать препятствия, захватить три баскетбольных мяча и отправить их в бочку.

Один из судей конкурса — Руслан Борисов — пояснил, что каждое действие оценивается не только по точности, но и по времени выполнения. Ошибка может стоить победы. При этом организаторы специально используют новую технику, на которой никто из участников раньше не работал.

«Тут многое зависит от того, насколько быстро человек почувствует машину. Иногда даже новичок может показать лучший результат», — отметил судья.

Один из фаворитов соревнований — победитель прошлого года Алексей Вердюгин из Солонешенского филиала Юго-Восточного ДСУ. Он признается, что специально к конкурсу не готовится.

«Когда тренироваться? Сезон в самом разгаре. Работаем каждый день», — говорит дорожник.

По его словам, самые большие сложности возникают из-за того, что конкурсная техника отличается от привычной.

«Нужно почувствовать гидравлику, почувствовать сам экскаватор. Здесь совсем другой ковш, другие размеры», — рассказал участник.

В профессию Алексея привел отец, который сам мечтал работать на экскаваторе. Сегодня Алексей строит дороги и мосты в направлении Республики Алтай и считает свою работу правильным выбором.

Дорожная отрасль молодеет

Генеральный директор Юго-Западного дорожно-строительного управления Игорь Левин уверен: конкурс уже давно превратился в настоящий профессиональный праздник. Только за последние пять лет предприятие построило и отремонтировало около 800 километров дорог, восемь мостов и двадцать водопропускных сооружений.

По его словам, соревнования позволяют проверить мастерство специалистов и увидеть уровень коллег из других районов края. Особую гордость у руководителя вызывает то, что коллектив постепенно становится моложе.

«Семь лет назад средний возраст нашей команды составлял около 47 лет. Сегодня — чуть больше 36. Это значит, что в отрасль приходит новая смена. Для привлечения молодежи предприятие работает не только с колледжами и школами. Раньше думали, что нужно идти в училища. Потом поняли, что надо идти в школы. Сейчас убеждены: начинать надо с детских садов», — говорит Игорь Левин.

На собственных мероприятиях предприятие организует для детей мини-конкурсы с радиоуправляемыми экскаваторами и самосвалами. В итоге многие после этого всерьез говорят, что хотят стать дорожниками.

А пока победителями конкурса стали: в номинации "Инженеры-геодезисты" — Владимир Катюшин, Северо-Восточное ДСУ; "Инженеры строительной лаборатории" — Вадим Самарин, Центральное ДСУ; "Машинисты экскаваторов" — Алексей Васильев, Юго-Западное ДСУ; "Машинисты бульдозеров" — Алексей Черников, Юго-Западное ДСУ; "Машинисты средних автогрейдеров" — Владимир Михалко, Юго-Западное ДСУ; "Машинисты тяжелых автогрейдеров" — Сергей Бланкин, Северо-Восточное ДСУ; "Машинисты погрузчиков" — Алексей Бондарев, Северо-Западное ДСУ; "Водители самосвалов" — Владимир Саенко, Северо-Восточное ДСУ. В общекомандном зачете победило Северо-Восточное ДСУ.

Глава "Алтайавтодора" Василий Мотуз уверен, что главная ценность соревнований — не выявить лучших, а возможность встретиться с коллегами из разных уголков Алтайского края, обсудить новые технологии, организацию труда и обменяться опытом. Особенно важно это для молодых специалистов, которые перенимают знания у ветеранов.