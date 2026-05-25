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Отбойник пробил машину насквозь в смертельном ДТП

Машину "раскромсало" после столкновения с дорожным ограждением

25 мая 2026, 14:23, ИА Амител

Ограждение пробило машину насквозь / Фото: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Пензенской области
Ограждение пробило машину насквозь / Фото: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Пензенской области

Днем 24 мая в Сердобском районе Пензенской области водитель ВАЗ-2114 потерял управление. После этого автомобиль выехал с трассы и на скорости влетел в дорожное ограждение. Отбойник пробил машину насквозь. 

Авария произошла на 113-м километре трассы Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково, сообщает Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, за рулем находился 24-летний водитель. Он скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее в аварии с тремя автомобилями в Бийске погибла женщина. Водитель Nissan Almera не уступил дорогу и столкнулся с другой машиной. 

Фото: Telegram-канал Barnaul 22

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Комментарии 4

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Гость

15:23:13 25-05-2026

Нанизан как на шампуре

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Гость

15:52:24 25-05-2026

Так и должны наказываться спиди-гонщики

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Гость

15:59:47 25-05-2026

Гость (15:52:24 25-05-2026) Так и должны наказываться спиди-гонщики...
Наказывать надо дорожников. Лента отбойника не должна размыкаться

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@

16:21:59 25-05-2026

Эту проблему уже поднимал один известный в России автоюрист, но ничего не изменилось, как и предполагалось.

А проблема заключается в устройстве отбойников с нарушением их монтажа - начало отбойника необходимо выводить с уровня земли, что предотвратит такой смертельный риск протыкания автомобилей.

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