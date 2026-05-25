Отбойник пробил машину насквозь в смертельном ДТП

Машину "раскромсало" после столкновения с дорожным ограждением

25 мая 2026, 14:23, ИА Амител

Ограждение пробило машину насквозь / Фото: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Пензенской области

Днем 24 мая в Сердобском районе Пензенской области водитель ВАЗ-2114 потерял управление. После этого автомобиль выехал с трассы и на скорости влетел в дорожное ограждение. Отбойник пробил машину насквозь.

Авария произошла на 113-м километре трассы Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково, сообщает Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, за рулем находился 24-летний водитель. Он скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее в аварии с тремя автомобилями в Бийске погибла женщина. Водитель Nissan Almera не уступил дорогу и столкнулся с другой машиной.