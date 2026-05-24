Тепловоз насмерть сбил мужчину в Рубцовске

Он находился в опасной близости к железнодорожным путям

24 мая 2026, 16:37, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Barnaul 22

В Рубцовске тепловоз насмерть сбил мужчину, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

По предварительным данным транспортной полиции, 36-летний мужчина находился в опасной близости к железнодорожным путям и попал под маневровый тепловоз. Он скончался на месте от травм.

Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее на Алтае приговорили к семи годам водителя, сбившего насмерть девочку на тротуаре.