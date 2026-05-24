Тепловоз насмерть сбил мужчину в Рубцовске
Он находился в опасной близости к железнодорожным путям
24 мая 2026, 16:37, ИА Амител
Фото: Telegram-канал Barnaul 22
В Рубцовске тепловоз насмерть сбил мужчину, пишет Telegram-канал Barnaul 22.
По предварительным данным транспортной полиции, 36-летний мужчина находился в опасной близости к железнодорожным путям и попал под маневровый тепловоз. Он скончался на месте от травм.
Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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