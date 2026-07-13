В Бийске пропал 13-летний мальчик с татуировками на обеих руках

Местоположение ребенка неизвестно с 12 июля

13 июля 2026, 12:00, ИА Амител

В Бийске пропал 13-летний Савелий Лаврехин. Его местонахождение неизвестно с 12 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде "СпасАлтай22".

«Подросток ушел из дома по адресу: переулок Сакко и Ванцетти в 13:00», — говорится в ориентировке.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Особые приметы: над губой родимое пятно, татуировки в виде надписей и смайлика на обеих руках.

Был одет: черная футболка, серые шорты и светлые кроссовки.

Обновлено в 14:31

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