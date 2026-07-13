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В Бийске пропал 13-летний мальчик с татуировками на обеих руках

Местоположение ребенка неизвестно с 12 июля

13 июля 2026, 12:00, ИА Амител

В Бийске пропал 13-летний Савелий Лаврехин. Его местонахождение неизвестно с 12 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде "СпасАлтай22".

«Подросток ушел из дома по адресу: переулок Сакко и Ванцетти в 13:00», — говорится в ориентировке.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Особые приметы: над губой родимое пятно, татуировки в виде надписей и смайлика на обеих руках.

Был одет: черная футболка, серые шорты и светлые кроссовки.

Обновлено в 14:31
Молодого человека обнаружили, жив.

Бийск пропал человек
       

Комментарии 20

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Гость

12:07:57 13-07-2026

Люди с татуировками, в основном, имеют особую психику, часто импульсивные и неуравновешенные.

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Пузырек

12:19:15 13-07-2026

Гость (12:07:57 13-07-2026) Люди с татуировками, в основном, имеют особую психику, часто... Я не поклонник татуировок (хотя сам по юности хотел сделать), вы оглянитесь вокруг. По-моему тогда выходит, что 80 % подростков и процентов 60 зрелых людей импульсивные и неуравновешенные. Это все-го лишь средство самовыражения. При чем недорогое. Кто-то порше себе может купить, у кого-то только на блатные номерные знаки хватает, кто-то рисует, кто-то в спортззал ходит.

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Гость

12:24:50 13-07-2026

Пузырек (12:19:15 13-07-2026) Я не поклонник татуировок (хотя сам по юности хотел сделать)... Татуировки делают будущие зэки, так как они чувствую что сядут.

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Пузырек

12:31:29 13-07-2026

Гость (12:24:50 13-07-2026) Татуировки делают будущие зэки, так как они чувствую что сяд... Да там за некоторые татуировки еще сильно ответить придеться))) Вы чуствуете, что 60% сесть собираются

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Бартоломео

13:58:14 13-07-2026

Пузырек (12:31:29 13-07-2026) Да там за некоторые татуировки еще сильно ответить придеться... Пузырь мочевой, русский учи , тся, ться. Хе-хе,блин.

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Гость

12:37:07 13-07-2026

Пузырек (12:19:15 13-07-2026) Я не поклонник татуировок (хотя сам по юности хотел сделать)... Ну так и есть, вот оглянитесь и посмотрите - сплошные неадекваты. А в 13 лет уже с партаками - это о чем говорит?

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Пузырек

16:33:44 13-07-2026

Гость (12:37:07 13-07-2026) Ну так и есть, вот оглянитесь и посмотрите - сплошные неадек... Быть можно дельным человеком — и думать о длине ногтей. Евгений Онегин. Пушкин А.С.

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Гость

12:42:29 13-07-2026

Пузырек (12:19:15 13-07-2026) Я не поклонник татуировок (хотя сам по юности хотел сделать)... Недалекие и незрелые партачат себя.

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Гость

12:45:30 13-07-2026

Пузырек (12:19:15 13-07-2026) Я не поклонник татуировок (хотя сам по юности хотел сделать)... Самовыражение путем модификации тела - это удел папуасов и дикарей. Мозгами надо выделяться, личностными качествами.

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Гость

12:22:20 13-07-2026

В 13! лет тату???

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Гость

12:26:15 13-07-2026

татуировки-второй паспорт,который всегда при себе

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Гость

13:04:22 13-07-2026

Гость (12:26:15 13-07-2026) татуировки-второй паспорт,который всегда при себе... Удобно опознавать будет

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Гость

13:56:52 13-07-2026

Гость (12:26:15 13-07-2026) татуировки-второй паспорт,который всегда при себе... Ну так сразу паспорт и наколи, заодно и СНИЛС.

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Гость

12:33:20 13-07-2026

Мне нравятся люди, которые покрывают себя явно заметными татуировками. Я таких сразу избегаю, потому что видно что вася алё куку.

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Гость

12:34:45 13-07-2026

Едя домой, часто вижу на остановке (Папанинцев) парня лет 20-22 с татуированным лицом (щеки около ушей, скулы, шея). Вот , что должно быть в голове что бы сделать такое?

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Гость

12:43:55 13-07-2026

Несовершеннолетним разрешены татуировки? Но запрещено покупать зажигалки? Ахаха запретители ну вы блин даете

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Гость

12:52:43 13-07-2026

Пузырек (12:19:15 13-07-2026) Я не поклонник татуировок (хотя сам по юности хотел сделать)... Кожа это орган, портить его добровольно это ненормально, это то же самое что отрезать себе мизинец. Люди добровольно делающие себе татуировки психически нездоровы.

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Трагати

13:12:57 13-07-2026

многообещающая популяция выросла - отсутствие какого-либо критического мышления, вперемешку с шаблонами.
Стране герои нужны, а рождаются не герои.

ПС
пусть Савелий найдется и мозги на место встанут, хотя бы как-то.

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Гость

21:30:59 13-07-2026

Как же маразматичные деды развонялись в камментах... Жизнь-то уже ваша ку-ку, улетела к чертям!

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Гость

22:43:49 22-07-2026

Гость (21:30:59 13-07-2026) Как же маразматичные деды развонялись в камментах... Жизнь-т... Сходи набей себе что-нибудь, не нервничай

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