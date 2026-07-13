В Барнаульском зоопарке на свет появилось 12 поросят. Фото и видео
Сейчас малыши пьют мамино молоко и спят у нее под боком
13 июля 2026, 12:10, ИА Амител
Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк
В барнаульском зоопарке вислобрюхая свинья с мини-фермы 11 июля родила 12 поросят.
Малыши набираются сил во время сна под боком матери, чтобы позже отведать ее молока и отправиться исследовать мир вокруг.
«Малыши пищат, сражаются друг с другом за место на мамке и очень хотят скорее посмотреть, что же там на улице», — написали в соцсетях зоосада.
15:36:07 13-07-2026
Свиней итак кругом хватает))