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В Барнаульском зоопарке на свет появилось 12 поросят. Фото и видео

Сейчас малыши пьют мамино молоко и спят у нее под боком

13 июля 2026, 12:10, ИА Амител

Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке вислобрюхая свинья с мини-фермы 11 июля родила 12 поросят. 

Малыши набираются сил во время сна под боком матери, чтобы позже отведать ее молока и отправиться исследовать мир вокруг. 

«Малыши пищат, сражаются друг с другом за место на мамке и очень хотят скорее посмотреть, что же там на улице», — написали в соцсетях зоосада.

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Комментарии 1

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Гость

15:36:07 13-07-2026

Свиней итак кругом хватает))

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