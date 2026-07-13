В Барнаульском зоопарке на свет появилось 12 поросят. Фото и видео

Сейчас малыши пьют мамино молоко и спят у нее под боком

13 июля 2026, 12:10, ИА Амител

Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке вислобрюхая свинья с мини-фермы 11 июля родила 12 поросят.

Малыши набираются сил во время сна под боком матери, чтобы позже отведать ее молока и отправиться исследовать мир вокруг.