В Бийске в ДТП с тремя автомобилями погибла женщина

53-летний водитель Nissan Almera не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen Tiguan, после чего его отбросило на припаркованный грузовик

25 мая 2026, 12:27, ИА Амител

ДТП на ул. Яминской в Бийске Фото: Скорая помощь (Бийск)

Утром 25 мая в Бийске на улице Яминской произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным станции скорой помощи, в аварии погибла женщина.

Пострадавшая находилась в одной из легковых машин. От удара ее зажало в салоне, она получила тяжелейшие травмы. Спасатели извлекли женщину и передали бригаде скорой помощи, но спасти ее не удалось.

«К сожалению, из‑за тяжести полученных травм женщина скончалась возле приемного покоя медицинского учреждения», — сообщили медики.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 53-летний водитель Nissan Almera не уступил дорогу и допустил столкновение с Volkswagen Tiguan под управлением 26-летнего мужчины. После удара Nissan врезался в припаркованный на обочине грузовик.