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Фотоловушка зафиксировала, как медвежонок купается в прохладной воде. Видео

Другие обитатели тайги тоже насыщенно проводят лето

13 июля 2026, 12:50, ИА Амител

Медвежонок на Алтае / Фото: скриншот
Медвежонок на Алтае / Фото: скриншот

Когда наступает лето, звери, как и люди, стараются охладиться. В Алтайском биосферном заповеднике рассказали, как лесные обитатели спасаются от жары. 

«Жара вносит существенный дискомфорт в жизнь животных. Спасаются от нее в воде: лоси нередко почти полностью погружаются в болота и озера, что, конечно, помогает и от гнуса, обильного в жаркую погоду; кабаны тоже ложатся в лужи и ручьи; медведи купаются в лужах и озерах», — рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

Так, на видео медвежонок решил искупаться в луже с прохладной водой в окрестностях Яйлинской террасы. 

Какие способы придумали звери?

  • Маралы и медведи выходят на обдуваемые ветром места — берега рек, мысы озер. На каждом мысу Телецкого озера можно увидеть лежки диких копытных, где они спасаются от жары и гнуса.
  • Некоторые животные поднимаются в высокогорья.
  • Маралы, медведи и северные олени уходят высоко на вершины и хребты гор, где почти постоянно дует ветер. Дарят прохладу и отсутствие гнуса снежники, где звери могут проводить в жаркие дни очень много времени.
  • Но самое доступное из всех средств — тень деревьев с густой кроной. Под раскидистыми кедрами легче переносить жару.
Еж-

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НОВОСТИОбщество

дикие животные Республика Алтай
       

Комментарии 1

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Гость

13:12:34 13-07-2026

Значит где то рядом мама.

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