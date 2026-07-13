Фотоловушка зафиксировала, как медвежонок купается в прохладной воде. Видео

Другие обитатели тайги тоже насыщенно проводят лето

13 июля 2026, 12:50, ИА Амител

Медвежонок на Алтае / Фото: скриншот

Когда наступает лето, звери, как и люди, стараются охладиться. В Алтайском биосферном заповеднике рассказали, как лесные обитатели спасаются от жары.

«Жара вносит существенный дискомфорт в жизнь животных. Спасаются от нее в воде: лоси нередко почти полностью погружаются в болота и озера, что, конечно, помогает и от гнуса, обильного в жаркую погоду; кабаны тоже ложатся в лужи и ручьи; медведи купаются в лужах и озерах», — рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

Так, на видео медвежонок решил искупаться в луже с прохладной водой в окрестностях Яйлинской террасы.

Какие способы придумали звери?