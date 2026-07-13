Фотоловушка зафиксировала, как медвежонок купается в прохладной воде. Видео
Другие обитатели тайги тоже насыщенно проводят лето
13 июля 2026, 12:50, ИА Амител
Медвежонок на Алтае / Фото: скриншот
Когда наступает лето, звери, как и люди, стараются охладиться. В Алтайском биосферном заповеднике рассказали, как лесные обитатели спасаются от жары.
«Жара вносит существенный дискомфорт в жизнь животных. Спасаются от нее в воде: лоси нередко почти полностью погружаются в болота и озера, что, конечно, помогает и от гнуса, обильного в жаркую погоду; кабаны тоже ложатся в лужи и ручьи; медведи купаются в лужах и озерах», — рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.
Так, на видео медвежонок решил искупаться в луже с прохладной водой в окрестностях Яйлинской террасы.
Какие способы придумали звери?
- Маралы и медведи выходят на обдуваемые ветром места — берега рек, мысы озер. На каждом мысу Телецкого озера можно увидеть лежки диких копытных, где они спасаются от жары и гнуса.
- Некоторые животные поднимаются в высокогорья.
- Маралы, медведи и северные олени уходят высоко на вершины и хребты гор, где почти постоянно дует ветер. Дарят прохладу и отсутствие гнуса снежники, где звери могут проводить в жаркие дни очень много времени.
- Но самое доступное из всех средств — тень деревьев с густой кроной. Под раскидистыми кедрами легче переносить жару.
13:12:34 13-07-2026
Значит где то рядом мама.