Дом должен иметь статус жилого и быть пригодным для круглогодичного проживания, а в ЕГРН — значиться именно как жилой дом, а не садовый

13 июля 2026, 12:28, ИА Амител

Мать и ребенок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью RT сообщил, что материнский капитал можно использовать для приобретения загородного дома, если он соответствует определенным требованиям. Главным условием является пригодность помещения для проживания в течение всего года.

«Дом должен иметь прочный фундамент, стены, крышу и все необходимые инженерные системы для поддержания тепла в холодное время года. Материнский капитал нельзя направить на покупку садового дома, если он не зарегистрирован как жилое помещение, или на приобретение земельного участка без построек», — уточнил он.

Также парламентарий отметил, что дом должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости как жилой объект, а не как дачный или садовый.

«Еще одно важное требование: при покупке жилья должны быть выделены доли в собственности на всех членов семьи. Это подразумевает заключение сделки с нотариальным обязательством о выделении долей детям в течение шести месяцев после снятия обременения», — подчеркнул парламентарий.

Материнский капитал нельзя использовать для ремонта дачного дома, если он не признан жилым объектом. Закон разрешает расходовать средства только на строительство или реконструкцию жилого дома.

Чаплин заключил, что для использования материнского капитала на покупку дачного дома последний должен быть полноценным жилым объектом, подходящим для круглогодичного проживания.