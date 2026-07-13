Даже продукты с длительным сроком хранения быстро теряют качество при высокой влажности, перепадах температур и под воздействием солнечного света, а появление жучков или плесени делает их непригодными для употребления

13 июля 2026, 12:25, ИА Амител

Крупы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Летом, когда мы активно занимаемся заготовкой овощей и фруктов, зачастую забываем о бакалее. Тем не менее жара, влажность и хаос на кухне могут привести к тому, что продукты испортятся или окажутся невостребованными. Финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева рассказала Life.ru, как правильно хранить крупы, макароны и консервы.

Она подчеркивает, что даже продукты долгосрочного хранения требуют особого внимания. Беспорядок на полках приводит к тому, что часть запасов остается незамеченной, а мы продолжаем покупать то же самое.

«Приобретение продуктов длительного хранения не гарантирует, что они сохранятся в идеальном состоянии. Если крупы, макароны и консервы хранятся в разных шкафах без системы, контроль за их использованием становится значительно сложнее», — добавила она.

Матвеева советует выделить отдельное место для бакалеи и сортировать продукты по категориям. Новые упаковки следует размещать за старыми, чтобы использовать более ранние запасы в первую очередь.

Летом особенно важно контролировать температуру и влажность. Жара и повышенная влажность сокращают срок годности продуктов и ухудшают их качество.

«Выбирать следует прохладное, сухое и темное место, подальше от плиты, духовки и окон. Если на кухне слишком жарко, перенесите часть продуктов в кладовую или другое помещение с более стабильными температурными условиями», — рекомендует Матвеева.

Еще одна частая ошибка — оставлять продукты в упаковке после вскрытия. Крупы, мука, хлопья и сахар быстро впитывают влагу и запахи, что может привести к их порче. Эксперт советует пересыпать такие продукты в герметичные контейнеры или банки с плотно закрывающимися крышками, чтобы сохранить их свежесть и предотвратить появление вредителей.

«Регулярная проверка запасов также важна. Один раз в месяц проводите ревизию, проверяя сроки годности, целостность упаковок и условия хранения. Это поможет использовать продукты вовремя и избежать ненужных трат», — рекомендовала эксперт.

Не стоит покупать большие объемы продуктов по акции, если вы не можете обеспечить им подходящие условия хранения. Размещение продуктов рядом с плитой, на солнце или в местах с высокой влажностью может привести к ненужным тратам.