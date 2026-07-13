Стоимость проезда из Новоалтайска до Барнаула вырастет до 90 рублей
Тариф изменится с 27 июля
13 июля 2026, 11:50, ИА Амител
Проезд по маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает с 27 июля 2026 года. Стоимость поездки вырастет с 85 до 90 рублей, сообщает "Алтапресс".
«Уважаемые пассажиры! С 27 июля 2026 года изменяется стоимость проезда из Новоалтайска в Барнаул — до 90 рублей, по Барнаулу — до 50 рублей. Администрация ООО "Трансмагистраль"», — говорится в объявлении, появившемся накануне в салоне автобуса № 205.
Напомним, в последний раз в автобусе № 205 стоимость проезда повышали 18 февраля 2026 года на 10 рублей — с 75 до 85 рублей.
Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.
11:56:51 13-07-2026
фух.
а то я прочитал что в Новоалтайке проезд БУДЕТ 90 ..
12:18:50 13-07-2026
Шинник (11:56:51 13-07-2026) фух.а то я прочитал что в Новоалтайке проезд БУДЕТ 9...
скоро будет. и не только в Новоалтайске.
12:22:50 13-07-2026
Шинник (11:56:51 13-07-2026) фух.а то я прочитал что в Новоалтайке проезд БУДЕТ 9... Скоро будет
12:15:27 13-07-2026
Долой спекулянтов и вредителей!
В наше трудное время они задирают цены!
К ответу рвачей и хапуг!
20:46:10 13-07-2026
Гость (12:15:27 13-07-2026) Долой спекулянтов и вредителей!В наше трудное время они ... А врачи-то причем?
12:19:09 13-07-2026
Ну тарифы нерегулируемые,поэтому стоимость и повышается.Были бы регулируемымы тогда другое дело.Пассажирам этого постоянного маршрута такая простая вещь должна быть понятна.
12:29:27 13-07-2026
А в Новоалтайске бенз есть ?
12:34:35 13-07-2026
Маршрутчикам по 90 рублей - продавать бензин по 400 рублей! Пусть не подавятся!
13:04:19 13-07-2026
В таких переполненных сараях-автобусах, ещё и не по расписанию часто. Совсем уже что ли... Не понятно, им что, никто не указ? Точно надо Путину писать
14:13:13 13-07-2026
Когда появится троллейбус Барнаул-Новоалтайск, который будет переключаться на автономный ход после площади Баварина?
15:37:34 13-07-2026
Гость (14:13:13 13-07-2026) Когда появится троллейбус Барнаул-Новоалтайск, который будет... Никогда
16:14:09 13-07-2026
Гость (14:13:13 13-07-2026) Когда появится троллейбус Барнаул-Новоалтайск, который будет... Когда многодетным из бельмесева что нибудь куда нибудь проведут))
17:54:51 13-07-2026
Гость (16:14:09 13-07-2026) Когда многодетным из бельмесева что нибудь куда нибудь прове... К 2130 году им обещано.
15:21:52 13-07-2026
Редко езжу 205, поэтому не спорить не буду, если не права, но всегда оплату берут только наличкой!!!!!!
15:42:32 13-07-2026
А из Барнаула в Новоалтайск сколько?
16:22:52 13-07-2026
А на автобусе №134 почему-то до сих пор 75 р., почему-то им хватает, а № 120, 125, 205-мало 85р.
18:09:42 13-07-2026
в 120м вроде тоже 75р было еще буквально на днях