НОВОСТИТранспорт

Стоимость проезда из Новоалтайска до Барнаула вырастет до 90 рублей

Тариф изменится с 27 июля

13 июля 2026, 11:50, ИА Амител

Автобус № 205 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автобус № 205 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проезд по маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает с 27 июля 2026 года. Стоимость поездки вырастет с 85 до 90 рублей, сообщает "Алтапресс".

«Уважаемые пассажиры! С 27 июля 2026 года изменяется стоимость проезда из Новоалтайска в Барнаул — до 90 рублей, по Барнаулу — до 50 рублей. Администрация ООО "Трансмагистраль"», — говорится в объявлении, появившемся накануне в салоне автобуса № 205.

Напомним, в последний раз в автобусе № 205 стоимость проезда повышали 18 февраля 2026 года на 10 рублей — с 75 до 85 рублей.

Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.

Общественный транспорт / Изображение сгенерировано

В России хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте

Реализация предложения потребует четкого определения "периода сбоя" и механизмов контроля
НОВОСТИОбщество

Барнаул общественный транспорт тарифы Новоалтайск
       

Комментарии 17

Avatar Picture
Шинник

11:56:51 13-07-2026

фух.

а то я прочитал что в Новоалтайке проезд БУДЕТ 90 ..

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:50 13-07-2026

Шинник (11:56:51 13-07-2026) фух.а то я прочитал что в Новоалтайке проезд БУДЕТ 9...

скоро будет. и не только в Новоалтайске.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дед Щукарь

12:22:50 13-07-2026

Шинник (11:56:51 13-07-2026) фух.а то я прочитал что в Новоалтайке проезд БУДЕТ 9... Скоро будет

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:27 13-07-2026

Долой спекулянтов и вредителей!
В наше трудное время они задирают цены!
К ответу рвачей и хапуг!

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:10 13-07-2026

Гость (12:15:27 13-07-2026) Долой спекулянтов и вредителей!В наше трудное время они ... А врачи-то причем?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:09 13-07-2026

Ну тарифы нерегулируемые,поэтому стоимость и повышается.Были бы регулируемымы тогда другое дело.Пассажирам этого постоянного маршрута такая простая вещь должна быть понятна.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:27 13-07-2026

А в Новоалтайске бенз есть ?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:35 13-07-2026

Маршрутчикам по 90 рублей - продавать бензин по 400 рублей! Пусть не подавятся!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:19 13-07-2026

В таких переполненных сараях-автобусах, ещё и не по расписанию часто. Совсем уже что ли... Не понятно, им что, никто не указ? Точно надо Путину писать

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:13 13-07-2026

Когда появится троллейбус Барнаул-Новоалтайск, который будет переключаться на автономный ход после площади Баварина?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

15:37:34 13-07-2026

Гость (14:13:13 13-07-2026) Когда появится троллейбус Барнаул-Новоалтайск, который будет... Никогда

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:09 13-07-2026

Гость (14:13:13 13-07-2026) Когда появится троллейбус Барнаул-Новоалтайск, который будет... Когда многодетным из бельмесева что нибудь куда нибудь проведут))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

17:54:51 13-07-2026

Гость (16:14:09 13-07-2026) Когда многодетным из бельмесева что нибудь куда нибудь прове... К 2130 году им обещано.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:21:52 13-07-2026

Редко езжу 205, поэтому не спорить не буду, если не права, но всегда оплату берут только наличкой!!!!!!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:32 13-07-2026

А из Барнаула в Новоалтайск сколько?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:22:52 13-07-2026

А на автобусе №134 почему-то до сих пор 75 р., почему-то им хватает, а № 120, 125, 205-мало 85р.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:42 13-07-2026

в 120м вроде тоже 75р было еще буквально на днях

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров