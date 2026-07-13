Стоимость проезда из Новоалтайска до Барнаула вырастет до 90 рублей

Тариф изменится с 27 июля

13 июля 2026, 11:50, ИА Амител

Автобус № 205 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проезд по маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает с 27 июля 2026 года. Стоимость поездки вырастет с 85 до 90 рублей, сообщает "Алтапресс".

«Уважаемые пассажиры! С 27 июля 2026 года изменяется стоимость проезда из Новоалтайска в Барнаул — до 90 рублей, по Барнаулу — до 50 рублей. Администрация ООО "Трансмагистраль"», — говорится в объявлении, появившемся накануне в салоне автобуса № 205.

Напомним, в последний раз в автобусе № 205 стоимость проезда повышали 18 февраля 2026 года на 10 рублей — с 75 до 85 рублей.

Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.