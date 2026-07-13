Ищите возможности. Как житель Камня-на-Оби пытается улучшить жизнь в районе

Артем Тютюнников считает, что небольшим городам и районам нужна более понятная система работы с федеральными программами

13 июля 2026, 13:00, ИА Амител

Артем Тютюнников / Фото: партия "Новые люди"

В России действует много федеральных программ, через которые города и районы могут получить финансирование на ремонт коммунальной инфраструктуры и благоустройство. Однако для участия в них нужно изучать требования, собирать документы, делать расчеты и соблюдать сроки. Для небольших муниципалитетов эта работа часто становится слишком сложной и трудоемкой, особенно на фоне общего сокращения административных ресурсов. Герой спецпроекта amic.ru "Жить по-новому", каменский предприниматель Артем Тютюнников, предлагает создать понятную и удобную систему, которая помогала бы муниципалитетам узнавать о программах, разбираться в условиях и готовить документы без лишних барьеров.

Упростить систему

У небольших администраций и так много текущих задач: коммунальное хозяйство, дороги, обращения жителей, подготовка к отопительному сезону. Поэтому участие в федеральных программах не должно превращаться в отдельный лабиринт, где одна ошибка в документах может лишить территорию возможности получить финансирование.

По мнению Артема, эту работу нужно систематизировать: собрать понятные инструкции, сделать удобную навигацию по действующим программам, прописать требования простым языком и предусмотреть возможность доработки документов, если муниципалитет допустил техническую ошибку.

Такой подход, считает собеседник, помог бы небольшим территориям активнее участвовать в программах без необходимости расширять штат.

«Главное, чтобы был понятный порядок действий: где узнать о подходящей программе, какие документы подготовить, кто может проконсультировать и как исправить недочеты до того, как заявка окончательно выбывает из отбора», — пояснил он.

От скважин до набережной

С возможностями федеральных и краевых программ Артем Тютюнников знаком по работе в нескольких администрациях. Например, в Каменском районе он сам когда-то подробно изучал условия участия в программе развития коммунальной инфраструктуры, которая позволяла строить скважины и водонапорные башни в селах. Небольшой алтайский район смог добиться финансирования, и в последующие годы здесь ежегодно реализовывали по три-четыре таких объекта.

Артем считает, что подобный формат можно использовать для получения финансирования не только на ремонт дорог и благоустройство, но и на обновление систем водо- и теплоснабжения, а также на решение других коммунальных проблем.

Опыт нескольких городов

Артем Тютюнников начал профессиональный путь специалистом управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Барнаула. Позже пять лет работал в администрации Камня-на-Оби, где возглавлял отдел ЖКХ. Затем переехал в Сочи и почти три года трудился в департаменте строительства и управлении капитального строительства.

Около года назад Тютюнников вернулся в Алтайский край и сейчас занимается строительством.

«Мне есть с чем сравнивать. Я работал в разных городах и регионах с разными финансовыми возможностями. И везде участие и заинтересованность сотрудников местных органов власти, да и просто жителей имеют значение», — говорит он.

Темы развития территорий и состояния коммунальной инфраструктуры Артем Тютюнников сейчас обсуждает с активистами партии "Новые люди".

Он убежден, что развитие городской среды требует постоянного диалога между властью, жителями и бизнесом. Активное участие жителей и предпринимательского сообщества на этапе обсуждения и подготовки проектов поможет сделать программы благоустройства более востребованными и ориентированными на реальные запросы людей.