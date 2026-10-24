Полковник дважды участвовал в авиашоу над Обью в Барнауле в честь Дня города

24 октября 2026, 14:24, ИА Амител

Трагически погибли летчики пилотажной группы "Русские витязи": заслуженный военный летчик‑снайпер, заместитель начальника Центра показа авиационной техники Олег Ерофеев и старший летчик, инспектор службы безопасности полетов Центра показа авиационной техники Владимир Кочетов.

По предварительной информации источника amic.ru, катастрофа случилась 22 октября во время учебно‑тренировочного полета на Су-30СМ в Московской области.

"Прощание с летчиками пройдет 27 октября на Мытищинской аллее героев", — рассказал источник издания.

Отметим, что Олег Ерофеев в составе пилотажной группы "Русские витязи" в 2024 и 2025 годах принимал участие в авиашоу над акваторией Оби в Барнауле, приуроченных к празднованию Дня города. В эксклюзивном интервью для amic.ru он рассказывал, зачем нужна воздушная разведка перед выступлением:

"Все делается для того, чтобы зрители имели возможность любоваться красивым, четким, безопасным пилотажем".

"Русские витязи"

Ведущая российская пилотажная группа, широко известная как в стране, так и за ее пределами. Коллектив был создан 5 апреля 1991 года на базе 1‑й эскадрильи 237‑го гвардейского Проскуровского Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Постоянное место дислокации группы — аэродром Кубинка в Московской области.

Уникальность "Русских витязей" заключается в том, что это единственная в мире пилотажная команда, использующая в выступлениях тяжелые истребители. Эволюция авиапарка группы отражает развитие ее возможностей: летчики начинали на Су‑27, затем освоили Су‑30СМ, а с 2020 года ключевым самолетом стал Су‑35С (поколение "4++").

Программа выступлений включает технически сложные фигуры — от классических ("петля Нестерова", "бочка", "колокол") до особых групповых построений, среди которых выделяется строй "ромб" из четырех машин.

Группа активно задействована в крупных авиационных мероприятиях: участвует в авиасалонах, парадах и международных шоу, часто демонстрируя совместные программы с пилотажной группой "Стрижи".

Военный летчик-снайпер, заслуженный военный летчик, полковник Олег Ерофеев родился в Тирасполе 20 декабря 1973 года. Образование получил в Качинском высшем военном авиационном училище летчиков им. А. Ф. Мясникова, которое окончил в 1995 году. Службу начинал в Борисоглебском центре переучивания летного состава и Московском военном округе, с 1998 года — на авиабазе Кубинка. Освоил шесть типов воздушных судов: Як‑52, Л‑39, МиГ‑29, Су‑27, Су‑30СМ и Су‑35С. Суммарный налет — 3300 часов. С 2003 года входил в основной состав пилотажной группы: выполнял полеты как в роли ведущего, так и в качестве внешнего, внутреннего либо хвостового ведомого. У Олега Ерофеева остались жена и трое сыновей.

Владимир Геннадьевич Кочетов — подполковник, старший летчик‑инспектор службы безопасности полетов Центра показа авиационной техники, военный летчик 1‑го класса. Родился 10 марта 1986 года в селе Домна Читинской области. В 2008 году завершил обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Службу начинал в 611‑м истребительном авиационном полку, а с 2010 года продолжил ее на авиабазе Кубинка. За годы службы Владимир Кочетов освоил Л‑39, МиГ‑29, Су‑27, Су‑30СМ и Су‑35С. Общий налет на этих самолетах составляет 1500 часов. С 2014 года входил в основной состав пилотажной группы. В свободное время увлекался экстремальными видами спорта.