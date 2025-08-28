Как "Русские витязи" выступали на Дне города в Барнауле в 2024 году. Фото и видео

Собрали для вас лучшие моменты шоу от "витязей"

28 августа 2025, 11:25, ИА Амител

Полет "Русских витязей" в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнаул в четверг, 28 августа, прибудет авиационная группа "Русские витязи". Они выступят на Дне города 30 августа и пролетят над Обью. В 2024 году пилоты уже прилетали в краевую столицу и также дали красочное авиашоу, которое собрало более 150 тысяч зрителей. Тогда тысячи фото и видео полета истребителей Су-30СМ над Барнаулом появились в социальных сетях. Мы решили вспомнить лучшие моменты "визита" знаменитой на всю страну пилотажной группы в Барнаул. Тем более заместитель начальника Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) Олег Ерофеев в прошлом году дал большое эксклюзивное интервью amic.ru.

Тренировки

Пилотажная группа прилетела в Барнаул за несколько дней до авиашоу. В краевую столицу прибыло семь самолетов, но выступало шесть. Один – резервный. По традиции опытные летчики сделали "круг почета" над городом и пошли на посадку. Встречали "витязей" хлебом и солью. В аэропорту пилотов торжественно приветствовали представители мэрии краевой столицы, журналисты, а также курсанты барнаульского летного училища. Все желающие могли пообщаться с летчиками и познакомиться с самым современным российским истребителем.

"Русские витязи" прибыли в Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина

На протяжении нескольких дней "витязи" тренировались над Барнаулом и опубликовали даже 15-минутное видео из кабины пилота.

Напоминаем, как это было.

Авиашоу

Само авиашоу прошло 31 августа. На набережной Оби и в Нагорном парке собрались более 150 тысяч человек. И еще тысячи застрявших в пробках смотрели выступления "витязей" с Павловского тракта, проспекта Строителей, из центра города – отовсюду, где только можно было увидеть.

Выступление "витязей" длилось около 20 минут. К сожалению, погода не позволила сделать авиашоу чуть дольше, но и этого времени хватило, чтобы барнаульцы восхитились полетом Су-30СМ.

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Интервью

Сразу после авиашоу заместитель начальника Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) Олег Ерофеев дал большое интервью amic.ru в проекте "Переговорка". В нем он рассказал, каково это – выступать и не слышать аплодисментов зрителей. А также в чем изюминка "витязей" по сравнению с другими пилотажными группами.

Предлагаем еще раз посмотреть это замечательное интервью.

Кто такие "Русские витязи"?

Это авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Первая и до 2006 года единственная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Обладатель мировых рекордов. Сформирована 5 апреля 1991 года. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях.

Когда "Русские витязи" выступят в 2025 году?

Авиагруппа прибудет в Барнаул 28 августа около 15:00 часов, чтобы подготовиться к выступлению на Дне города 30 августа. Истребители совершат несколько пролетов над краевой столицей, после чего приземлятся в аэропорту.

Тренировочных полетов в этом году не будет, пилотажная группа проведет свое выступление над акваторией реки Оби только на праздновании Дня города, 30 августа, в 17:00 часов.