Подачу отопления возобновили в Кузбассе из-за прохладной погоды
Причем не только в социальные объекты, но и в многоквартирные дома
18 мая 2026, 14:29, ИА Амител
В Кемеровской области восстанавливают подачу тепла в социальные учреждения и жилые дома. Такое поручение губернатор Илья Середюк дал главам территорий для организации работы с ресурсоснабжающими организациями, сообщает правительство региона.
Середюк отметил, что ранее прогноз показывал устойчивое тепло на протяжении всего мая, поэтому было принято решение отключить отопление. Теперь же, согласно уточненному прогнозу, вся неделя будет холодной, сопровождаться осадками, местами — мокрым снегом.
«Поэтому подачу тепла возобновляем не только в социальные объекты, но и в многоквартирные дома. Всего у нас 908 котельных, на утро сегодняшнего дня уже было запущено 355 из них. Нам нужно как можно быстрее подать тепло там, где это возможно, и следить за параметрами», — указал глава региона.
С 18 мая в связи с неблагоприятным метеопрогнозом на предстоящую неделю возобновляется отопительный сезон.
В мэрии Кемерова отметили, что потребуется минимум 24 часа для возобновления отопления.
«Специалисты на местах все отрегулируют точечно», — подчеркнул глава города Дмитрий Анисимов.
Напомним, благодаря установившейся теплой погоде в Барнауле отопительный сезон завершили 29 апреля, а в некоторых других городах — раньше. А с 18 мая по 1 июня в городе отключили горячую воду на время гидравлических испытаний.
Как показывает прогноз погоды, во время отключения горячей воды в Барнауле в первую неделю — с 18 по 24 мая — горожанам придется немного пострадать, поскольку будет довольно прохладно. Ночные температуры будут на уровне 0...+3 градуса. А во вторую неделю — с 24 мая по 1 июня — станет уже попроще, но жары синоптики не обещают.
Кстати, по данным сервиса "Яндекс.Погода", в Кемеровской области на этой неделе будет чуть прохладнее, чем в Алтайском крае. Но в целом — почти так же.
14:34:50 18-05-2026
Вот Губернатор молодец! А нас отключением горячей воды добить решили.
14:43:14 18-05-2026
Гость (14:34:50 18-05-2026) Вот Губернатор молодец! А нас отключением горячей воды добит... Причем тут губер. У нас почему-то ориентируются на какое то странное меньшинство или меньшинство представителям которого постоянно жарко и которые постоянно за то чтоб экономить на отоплении. Даже когда сгк ещё не закончило отопительный сезон , в квартире уже отключают отопление. Вряд ли это инициатива исключительно управляшек. Скорее из-за звонков в управляшки желающих сэкономить
09:48:45 22-05-2026
Гость (14:43:14 18-05-2026) Причем тут губер. У нас почему-то ориентируются на какое то ... О чем вы говорите? в этом году, администрация города готова была топить даже в +30 - чуть не сдохли от жары, но видимо совесть их пробила, отключили в предверии первомайских, когда +32 пообещали, а так то у них всегда какой-то план, типа до 5 мая. А ничего, что с 20 апреля уже 26 на улице было!
14:49:08 18-05-2026
Гость (14:34:50 18-05-2026) Вот Губернатор молодец! А нас отключением горячей воды добит... Бак на воду, и кондиционер с подогревом воздуха решают.
15:39:00 18-05-2026
Гость (14:49:08 18-05-2026) Бак на воду, и кондиционер с подогревом воздуха решают. ... Я оплачиваю коммунальные услуги. Достаточно просто перенести ремонтные работы на летний период. Зачем мне какие-то альтернативные варианты подогрева воды и воздуха придумывать???
16:03:08 18-05-2026
Гость (14:49:08 18-05-2026) Бак на воду, и кондиционер с подогревом воздуха решают. ... А вы не понимаете, что в старых хрущах эл.проводка древняя и ничего этого не выдержит? Советчик, тоже мне
22:07:13 18-05-2026
Гость (16:03:08 18-05-2026) А вы не понимаете, что в старых хрущах эл.проводка др... Замена проводки решает)) или дома, или региона на теплый, У меня в доме тетке на 2 этажа выше жарко, ей кто-то не очень умный не правильно поставил кран и она отрубает полностью стояк зимой, и сделать с ней что-то невозможно, только уговаривать. Сложно все))
17:02:32 19-05-2026
Гость (14:49:08 18-05-2026) Бак на воду, и кондиционер с подогревом воздуха решают. ... Ага кондиционер буду я этим пылесборником обогреваться. Спасибо
09:45:18 19-05-2026
Не надо нам включать тепло. Сейчас сон хороший, сверхздоровый. Свежо! Надо только стёганые кальсоны натянуть, такую же рубаху и под двумя одеялами. Правда, при СССР тепло отключали 20-25 мая. Видимо, тогда холоднее было. Капитализм внёс свои коррективы в нормальную жизнь простолюдинов - климат стал теплее.
11:12:16 19-05-2026
Горожанин. (09:45:18 19-05-2026) Не надо нам включать тепло. Сейчас сон хороший, сверхздоровы... Простолюдины четыре недели назад ныли- отключите отопление! CUR нас обдирает, дожигает лишние запасы угля. Получите, распишитесь.
12:38:44 19-05-2026
Капитализм (11:12:16 19-05-2026) Простолюдины четыре недели назад ныли- отключите отопление! ... Капитализм! Я очень теплолюбивый.И честное слово, я не ныл, что очень жарко.А выше я написал с небольшой иронией.Видимо, ирония не получилась.
17:05:14 19-05-2026
А начерта вы отключаете отопление в апреле еще. В сибири топить надо минимум до 15 мая. Не в африке живем
09:46:06 22-05-2026
Вот это я понимаю! А наши все че-то ноют, ноют, мямлят, мямлят. То выключить боятся, когда жара, то включить, когда холод! Сроки у них, план видите ли, а есть еще закон по температуре! И все ТЭЦ уже давно на газе. Кругом современные технологии, а они все на какие-то вентили ссылаются, которые если закрутил, уже не открутить. Каменный век какой-то!