Причем не только в социальные объекты, но и в многоквартирные дома

18 мая 2026, 14:29, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Кемеровской области восстанавливают подачу тепла в социальные учреждения и жилые дома. Такое поручение губернатор Илья Середюк дал главам территорий для организации работы с ресурсоснабжающими организациями, сообщает правительство региона.

Середюк отметил, что ранее прогноз показывал устойчивое тепло на протяжении всего мая, поэтому было принято решение отключить отопление. Теперь же, согласно уточненному прогнозу, вся неделя будет холодной, сопровождаться осадками, местами — мокрым снегом.

«Поэтому подачу тепла возобновляем не только в социальные объекты, но и в многоквартирные дома. Всего у нас 908 котельных, на утро сегодняшнего дня уже было запущено 355 из них. Нам нужно как можно быстрее подать тепло там, где это возможно, и следить за параметрами», — указал глава региона.

С 18 мая в связи с неблагоприятным метеопрогнозом на предстоящую неделю возобновляется отопительный сезон.

В мэрии Кемерова отметили, что потребуется минимум 24 часа для возобновления отопления.

«Специалисты на местах все отрегулируют точечно», — подчеркнул глава города Дмитрий Анисимов.

Напомним, благодаря установившейся теплой погоде в Барнауле отопительный сезон завершили 29 апреля, а в некоторых других городах — раньше. А с 18 мая по 1 июня в городе отключили горячую воду на время гидравлических испытаний.

Как показывает прогноз погоды, во время отключения горячей воды в Барнауле в первую неделю — с 18 по 24 мая — горожанам придется немного пострадать, поскольку будет довольно прохладно. Ночные температуры будут на уровне 0...+3 градуса. А во вторую неделю — с 24 мая по 1 июня — станет уже попроще, но жары синоптики не обещают.

Кстати, по данным сервиса "Яндекс.Погода", в Кемеровской области на этой неделе будет чуть прохладнее, чем в Алтайском крае. Но в целом — почти так же.