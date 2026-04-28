28 апреля 2026, 10:52, ИА Амител
Отопительный сезон в Барнауле завершится 29 апреля, а не 4-5 мая, как планировалось ранее, сообщает мэрия.
«Благодаря установившейся теплой погоде сезон закончится на семь дней раньше, чем в прошлом году», - подчеркнули в администрации города.
Напомним, с 18 мая в Барнауле начнется первый из четырех этапов гидравлических испытаний теплосетей. Ранее amic.ru опубликовал подробный график отключений.
Кстати, отопительный сезон в Рубцовске завершился 24 апреля, а в Бийске - 23 апреля.
12:28:03 28-04-2026
это натуральное издевательство над людьми.
у меня уже месяц перекрыты все батареи и то в квартире +27 градусов (не солнечная сторона), а как живут те, у кого нет возможности перекрыть, даже представить страшно.
12:43:03 28-04-2026
Элен без ребят (12:28:03 28-04-2026) это натуральное издевательство над людьми. у меня уже ме... Запаслись попкорном и наблюдаем за борьбой между кондиционером и отоплением.
15:19:20 28-04-2026
Элен без ребят (12:28:03 28-04-2026) это натуральное издевательство над людьми. у меня уже ме... что надо делать чтобы в квартире без отопления было 27) причем с конца марта, когда ещё снег начинает только таять, то есть температура на улице немногим выше нуля
12:55:53 28-04-2026
Ну наконец то нашла статью по отключению отопления ! Все свои косточки прожарили???? У меня все батареи перекрыты давно, да окна открыты И деьжонки летят на улицу вместе с теплом из квартиры
09:29:46 29-04-2026
Татьяна (12:55:53 28-04-2026) Ну наконец то нашла статью по отключению отопления ! Все сво... Свежим воздухом дышите, это же хорошо! Или вы предпочли бы с закупоренными окнами и отключенныии батареями спертым воздухом дышать?