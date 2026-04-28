НОВОСТИОбщество

Отопительный сезон в Барнауле завершится 29 апреля

Благодаря установившейся теплой погоде

28 апреля 2026, 10:52, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru
Батарея, отопление / Фото: amic.ru

Отопительный сезон в Барнауле завершится 29 апреля, а не 4-5 мая, как планировалось ранее, сообщает мэрия.

«Благодаря установившейся теплой погоде сезон закончится на семь дней раньше, чем в прошлом году», - подчеркнули в администрации города.

Напомним, с 18 мая в Барнауле начнется первый из четырех этапов гидравлических испытаний теплосетей. Ранее amic.ru опубликовал подробный график отключений.

Кстати, отопительный сезон в Рубцовске завершился 24 апреля, а в Бийске - 23 апреля.

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В России предложили разрешить жильцам управлять отоплением в квартирах

В переходные сезоны люди либо страдают от холода до старта отопления, либо перегреваются из‑за нерегулируемых батарей
НОВОСТИОбщество
Барнаул отопительный сезон
Читайте также в сюжете: Отопительный сезон на Алтае
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Элен без ребят

12:28:03 28-04-2026

это натуральное издевательство над людьми.
у меня уже месяц перекрыты все батареи и то в квартире +27 градусов (не солнечная сторона), а как живут те, у кого нет возможности перекрыть, даже представить страшно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:03 28-04-2026

Элен без ребят (12:28:03 28-04-2026) это натуральное издевательство над людьми. у меня уже ме... Запаслись попкорном и наблюдаем за борьбой между кондиционером и отоплением.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:20 28-04-2026

Элен без ребят (12:28:03 28-04-2026) это натуральное издевательство над людьми. у меня уже ме... что надо делать чтобы в квартире без отопления было 27) причем с конца марта, когда ещё снег начинает только таять, то есть температура на улице немногим выше нуля

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

12:55:53 28-04-2026

Ну наконец то нашла статью по отключению отопления ! Все свои косточки прожарили???? У меня все батареи перекрыты давно, да окна открыты И деьжонки летят на улицу вместе с теплом из квартиры

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

09:29:46 29-04-2026

Татьяна (12:55:53 28-04-2026) Ну наконец то нашла статью по отключению отопления ! Все сво... Свежим воздухом дышите, это же хорошо! Или вы предпочли бы с закупоренными окнами и отключенныии батареями спертым воздухом дышать?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Как выбрать летние шины?
6 часов назад  1

Все новости

Новости партнеров