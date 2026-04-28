Благодаря установившейся теплой погоде

28 апреля 2026, 10:52, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

Отопительный сезон в Барнауле завершится 29 апреля, а не 4-5 мая, как планировалось ранее, сообщает мэрия.

«Благодаря установившейся теплой погоде сезон закончится на семь дней раньше, чем в прошлом году», - подчеркнули в администрации города.

Напомним, с 18 мая в Барнауле начнется первый из четырех этапов гидравлических испытаний теплосетей. Ранее amic.ru опубликовал подробный график отключений.

Кстати, отопительный сезон в Рубцовске завершился 24 апреля, а в Бийске - 23 апреля.