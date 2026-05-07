Нестабильная ситуация с интернетом в России создала новые вызовы для многих сфер жизни. Политика также может испытать на себе влияние блокировок

07 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Представители российских партий признают: за последние годы они попросту разучились общаться с собственным электоратом вне интернета. А в 2026 году этот навык будет очень кстати: избирательная кампания в федеральный и региональные парламенты, весьма вероятно, пройдет в условиях перебоев с доступом к всемирной паутине.

У некоторых политических игроков перспектива вновь оказаться с избирателями лицом к лицу вызывает настоящий страх. Насколько партии готовы работать в меняющихся условиях и не растеряли ли они жизненно важный навык убеждать избирателей "оффлайн" — выяснял у политических экспертов корреспондент amic.ru

Потеря специалистов

Некоторые эксперты абсолютно убеждены: "интернет-зависимость" у партий сегодня есть. А вместе с ней — и проблемы потери навыков "живой" агитации.

"Утрата навыков работ "оффлайн" безусловно существует. Коллективный опыт — это миф. Есть опыт отдельных лиц, а в последние годы эти лица [ в партиях] менялись " — уверен ветеран российской политики и руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

Калачев напоминает, что в партиях в последние годы происходила активная ротация кадров. В связи с чем специалисты, владевшие методами вроде организации кампании "от двери к двери", уже в дефиците.

Агитация "от двери к двери" — метод предвыборной агитации с помощью личного контакта с избирателями по месту жительства. Агитаторы в такой кампании обходят квартиры или дома, общаются с жителями, распространяют материалы, информируют о выборах и т.д.

Онлайн-агитация, по словам Калачева, была общим увлечением последних лет для всех партий. Ее даже сочли самым надежным методом коммуникации с избирателями. Интерес к традиционным способам предвыборной работы и бумажным носителям партии утратили.

"Вместо живых сетей создавались сети виртуальные. Все это работало, пока не начались известные всем ограничения. Повлиял и ковид, и история с карантином (имеются в ввиду ограничения на оффлайновые массовые мероприятия — прим. ред.) " , — отмечает эксперт.

Выборы в Госдуму 2021 года, по словам Калачева, в принципе не предполагали широких встреч и прямого контакта в силу карантинных ограничений. В результате целый выборный цикл прошел по новым правилам.

Что, опять же, повлияло на исход кадров старой школы. И партиям, как считает эксперт, теперь нужно думать о том, как вернуться к старому инструментарию. Калачев уверен: грядущие выборы станут периодом нового расцвета бумажных носителей, а кандидаты будут делать ставку на личные встречи и "количество пожатых рук".

При этом возвращаться с "пенсии" политтехнологов 90-х и 2000-х, владеющих "доинтернетными" методами работы, партии пока не спешат. Как отмечает Калачев в соответствующих профессиональных чатах сейчас работу ищет "и стар и млад".

Люди требуют

Алтайский политолог Михаил Литвинов, уверен: возвращения из паутины в реальность партиям, с его точки зрения, не избежать. Однако ограничения и перебои тут ни при чем.

"Запрос [на возвращение оффлайн] есть, но не у партий, а людей. Они хотя увидеть кандидата живьем, и услышать все глупости, которые он говорит, а не читать написанные специальными людьми тексты от имени этого человека", — заявил Литвинов.

Эксперт подчеркивает: если партия заявляет, что намерена представлять интересы какой-то группы трудящихся, то она обязана с этими трудящимися общаться. Сейчас же, как считает Литвинов, ситуация иная: партии посчитали, что интернет заменит им все прочие инструменты. И здесь политолог видит крупный просчет.

"Почему Вася Пупкин будет лазить по интернету и искать своего кандидата или партию? Ему что, больше в интернете делать нечего? Политические партии [среди его запросов] на 23-м месте после четвертой сотни", — считает Литвинов.

Сейчас, по оценке эксперта, партийные функционеры уже признают: чрезмерная вера в силу интернет-агитации в последние годы была ошибочной. В связи с этим Литвинов задает еще два вопроса: не разучились ли партии за это время разговаривать с людьми на их языке? И успеют ли они вспомнить этот навык?

Проблемы нет и не было?

Вопрос возврата в "реал" перед партиями вообще не стоит — уверен алтайский политтехнолог Константин Лукин. По его мнению, Всемирная паутина в предвыборной работе незаменимым инструментом так и не стала.

"Партии и не уходили в онлайн. Доля интернет-агитации в избирательных кампаниях была достаточно маленькой. В избирательной кампании она занимает маленькую часть — и не самую важную ", — утверждает Лукин.

По оценке политтехнолога, партии и в последние годы продолжали активно "запускать" агитаторов, клеить "плакатики" и раздавать листовки. Кроме того, как отмечает эксперт, даже до недавних ограничений большая часть интернет-агитации проходила в "Одноклассниках" и "Вконтакте". А их никакие барьеры не затронули и работа там продолжится в тех же объемах. У других сетей аудитория была слишком узкой и не приносящей голосов.

И даже ограничения на публичные мероприятия в связи с тем же коронавирусом, удара "аналоговой" работе партий не нанесли. Встречи с мероприятия и другие события "малой" массовости все равно проходили, а ограничения касались лишь больших митингов и шествий. Которые, по мнению Лукина, опять же не приносят партиям голосов.

"Провести 20 встреч по 10 человек — намного эффективнее, чем большие митинги", — считает политтехнолог.

Отдельным каналом коммуникации избирателей с кандидатами стали домовые чаты. Поэтому, как заявляет Лукин, какого-то изменения объемов интернет-агитации в кампании 2026 года никто не заметит.

Низкий интерес

По мнению доцента кафедры философии и политологии АГУ, кандидата политических наук Сергея Асеева, перед партиями стоит куда более широкая проблема, нежели работа в "офлайне" или "онлайне": они в принципе демонстрируют невысокий уровень активности. По мнению Асеева, лишь отдельные кандидаты на постоянной основе встречаются с избирателями в своих округах и знают проблемные сообщества или вопросы местной коммунальной сферы.

"Ни для кого не секрет, что партии между кампаниями просто уходят из информационной повестки и какой-то реальной политической деятельности, кроме как в рамках регионального парламента и принятия правовых актов", — заявил Асеев.

То, что парламентские выборы вообще вызовут интерес у населения, вызывает у Асеева сомнения. В связи с этим эксперт не ожидает и всплеска оффлайн-активности.

"Не ожидаем ничего кроме одиночных пикетов и имитационных праздничных массовок. Потом снова все уйдет в фазу тишины", — прогнозирует эксперт.

Напомним, в 2026 году в России пройдут выборы в Госдуму, 39 региональных парламентов и семи губернаторов. В Алтайском крае, помимо общероссийской думской кампании, жителям предстоит голосовать и за новый созыв Алтайского краевого законодательного собрания. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября.