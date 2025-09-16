Какие итоги выборов в региональные парламенты и перспективы Алтайского края в 2026 году?

"Единая Россия" продемонстрировала рост результатов на выборах по всей стране

16 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Депутат с телефоном / Фото: amic.ru

На муниципальных выборах, прошедших в России с 12 по 14 сентября, уверенную победу вновь одержала "Единая Россия", забрав 402 мандата. На втором месте оказалась "Справедливая Россия" с 42 мандатами, далее ЛДПР – восемь, КПРФ – шесть и "Новые люди" – один.

Как пишет "Атмосфера", для Алтайского края эти итоги важны не только сами по себе, но и как сигнал перед выборами Заксобрания в 2026 году. Эксперты отмечают, что в 11 регионах, где в этом году выбирали парламенты, "Единая Россия" везде улучшила показатели по сравнению с предыдущими выборами. В ЯНАО рост минимален – с 64,4 до 65,4%, а вот в Рязанской области результат подскочил сразу на 25% – до 72,93%. В Новосибирской области динамика составила +14% (с 38,13 до 52,56%).

В Алтайском крае на выборах 2021 года "Единая Россия" набрала 34,3% голосов. Если федеральная тенденция сохранится, партия власти способна серьезно укрепить позиции и здесь. Но Алтай традиционно считается непредсказуемым регионом, где сюрпризы на выборах случаются регулярно.

ЛДПР по итогам выборов вышла на второе место – партия получила вторые позиции в шести регионах. Самый высокий показатель зафиксирован в Курганской области (12,85%), хотя это меньше, чем пять лет назад.

КПРФ, наоборот, сдала позиции почти везде. Исключение – ЯНАО, где партия показала небольшой рост (10,46% против 8,83%). Но в целом результаты тревожные. Коммунисты потеряли вторые места в ряде регионов. В Челябинской области КПРФ и вовсе скатилась на пятое место (5,98%). Для алтайских коммунистов, которые на выборах 2021 года заняли второе место с 24,4%, такие тенденции должны стать поводом для беспокойства.

"Справедливая Россия" отметилась хорошим результатом в Челябинской области (13,44% – второе место), но в других регионах не сумела пробиться в парламенты. "Новые люди" прошли в восемь парламентов из одиннадцати, "Партия пенсионеров" – в пять, включая Новосибирскую область. Это значит, что в 2026 году обе эти партии могут претендовать на места и в алтайском Заксобрании.

Таким образом, тренды выборов-2025 показывают, что "Единая Россия" усиливает контроль, ЛДПР возвращает себе вторые позиции, КПРФ продолжает терять электорат, а новые партии закрепляются в региональной политике. Для Алтая, где электоральная ситуация всегда была особенной, все это может означать как укрепление правящей партии, так и неожиданные сценарии.

