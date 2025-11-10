Роскомнадзор получит право отключать Рунет в период выборов

В 2025 году уже фиксировались попытки вмешательства третьих стран в губернаторские выборы

10 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Правительство России наделило Роскомнадзор новыми полномочиями: с 1 марта 2026 года ведомство сможет отключать российский интернет от общемировой Сети при возникновении угроз информационной безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 6 ноября.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью "Газете.ru" пояснил, что эти меры могут быть применены в случае попыток вмешательства в парламентские выборы 2026 года.

«Может. Вы знаете, попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, и слава богу, нам удалось это предотвратить», – заявил депутат.

Чепа отметил, что в 2025 году уже фиксировались попытки вмешательства третьих стран в губернаторские выборы. По его словам, необходимость трехдневного голосования на выборах была введена именно как защитная мера против таких атак.

Депутат также перечислил другие возможные сценарии применения новых полномочий:

угрозы воздушной безопасности;

попытки вмешательства в работу дистанционного электронного голосования;

совершение террористических и иных запрещенных действий через интернет.

«Как это ни печально, как это ни сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», – подчеркнул Чепа, говоря о возможностях Роскомнадзора.

С 1 марта 2026 года право на инициацию отключения России от мирового интернета получат Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры. Решение будет приниматься при возникновении "угроз устойчивости, безопасности и целостности" работы российского сегмента интернета.