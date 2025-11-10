Роскомнадзор получит право отключать Рунет в период выборов
В 2025 году уже фиксировались попытки вмешательства третьих стран в губернаторские выборы
10 ноября 2025, 23:00, ИА Амител
Правительство России наделило Роскомнадзор новыми полномочиями: с 1 марта 2026 года ведомство сможет отключать российский интернет от общемировой Сети при возникновении угроз информационной безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 6 ноября.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью "Газете.ru" пояснил, что эти меры могут быть применены в случае попыток вмешательства в парламентские выборы 2026 года.
«Может. Вы знаете, попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, и слава богу, нам удалось это предотвратить», – заявил депутат.
Чепа отметил, что в 2025 году уже фиксировались попытки вмешательства третьих стран в губернаторские выборы. По его словам, необходимость трехдневного голосования на выборах была введена именно как защитная мера против таких атак.
Депутат также перечислил другие возможные сценарии применения новых полномочий:
угрозы воздушной безопасности;
попытки вмешательства в работу дистанционного электронного голосования;
совершение террористических и иных запрещенных действий через интернет.
«Как это ни печально, как это ни сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», – подчеркнул Чепа, говоря о возможностях Роскомнадзора.
С 1 марта 2026 года право на инициацию отключения России от мирового интернета получат Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры. Решение будет приниматься при возникновении "угроз устойчивости, безопасности и целостности" работы российского сегмента интернета.
23:12:24 10-11-2025
Запретить продавать неодимовые магниты...
23:49:37 10-11-2025
Кто-то очень хочет повысить социальное напряжение.
02:04:14 11-11-2025
Прелестно. Учитывая, что планируются выборы проводить дистанционно через интернет.
08:57:16 11-11-2025
Гость (02:04:14 11-11-2025) Прелестно. Учитывая, что планируются выборы проводить дистан... Их госуслуги работают и без интернета.
14:09:04 11-11-2025
Гость (02:04:14 11-11-2025) Прелестно. Учитывая, что планируются выборы проводить дистан... Так отключат обычный интернет, а государственный останется
09:10:20 11-11-2025
Если это оказывает влияние на дистанционное голосование ,так отмените его.Пусть желающие посетят избирательные участки лично.Меньше будет махинаций.
09:37:06 11-11-2025
Кто эти попытки вмешательства видел? Придумают тоже всякой всячины - а мы без интернета сидим.
10:24:09 11-11-2025
попытки вмешательства третьих стран в губернаторские выборы --- Бред. Каким "третьим странам" интересны губернаторские выборы в РФ?
11:29:25 11-11-2025
Да все уже понятно, раньше был горнет и по картачкам глобал. Идем к тому же. Щас запретят все, а глобал будет лишь по особым дням. А РКН будут усиленно искать и придумывать очередные мероприятия , под которыми можно отписаться, что нужна блокировка в эти дни. И уверен , это будет минимум 90% дней в году.
Железный занавес потихонечку вновь опускается....
13:31:16 11-11-2025
Все катится назад, к фидошке..