09 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Шесть политических партий смогут принять участие в выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание в сентябре 2026 года без процедуры сбора подписей избирателей, сообщает "Атмосфера".

В список вошли партии, которые были представлены в региональном парламенте: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Коммунисты России", а также "Новые люди", прошедшие в Государственную Думу в 2021 году. Все остальные политические силы будут обязаны собирать подписи для допуска к выборам.

Для федеральных выборов в Госдуму льготные условия предусмотрены для 12 партий. Критериями для включения в этот список стали наличие фракции в текущем составе Госдумы или успешное прохождение хотя бы в один из региональных парламентов.

«Эксперты отмечают, что по результатам сентябрьских опросов 2025 года в Госдуму могли бы пройти три-четыре партии. Данные ВЦИОМ указывают на "Единую Россию" (34,4%), ЛДПР (10,9%), КПРФ (9,7%) и "Новых людей" (8,6%). По информации ФОМ, те же партии набирают 41, 12 и 7% соответственно», – пишет издание.

Наблюдатели предполагают, что в составе следующего Алтайского Заксобрания могут оказаться те же пять партий, что успешно прошли в семь из одиннадцати региональных парламентов на выборах 2025 года. Не исключено, что "Коммунистов России" может заменить "Партия пенсионеров", показавшая хорошие результаты в нескольких регионах.