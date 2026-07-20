Потенциального покупателя проверят через юристов

20 июля 2026, 15:49, ИА Амител

Квартира на Хамовниках / Telegram-канал Shot

Полина Лурье продает элитную квартиру в Хамовниках, за которую почти год судилась с певицей Ларисой Долиной. Цена стартует от 200 млн рублей, сообщает Mash.

«После победы в Верховном суде так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. метров. Уже заказали дизайн-проект и к лету собирались делать ремонт, но работы так и не начались. Внутри сохранилась обстановка Долиной: мебель, интерьер, антиквариат, весь ремонт, который артистка делала для себя, и даже паркет с инициалами певицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциального покупателя Лурье попросила проверить через юристов. Сейчас обсуждается сделка с московским миллионером. Кстати, за квартиру Лурье заплатила 112 млн рублей.

Напомним, летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать квартиру и передать деньги курьеру. Она оспорила сделку и восстановила право собственности на жилье, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и без недвижимости. Однако после ряда апелляций Верховный суд РФ в декабре 2025 года окончательно оставил право собственности за Лурье. Тогда же Мосгорсуд постановил выселить Долину. В январе 2026 года Полина Лурье получила ключи от квартиры.

Ранее риелтор Алена Радыш рассказала, что квартира Долиной в Хамовниках может стоить более 420 млн рублей.