Полина Лурье за 200 млн продает квартиру, из-за которой почти год судилась с Долиной
Потенциального покупателя проверят через юристов
20 июля 2026, 15:49, ИА Амител
Полина Лурье продает элитную квартиру в Хамовниках, за которую почти год судилась с певицей Ларисой Долиной. Цена стартует от 200 млн рублей, сообщает Mash.
«После победы в Верховном суде так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. метров. Уже заказали дизайн-проект и к лету собирались делать ремонт, но работы так и не начались. Внутри сохранилась обстановка Долиной: мебель, интерьер, антиквариат, весь ремонт, который артистка делала для себя, и даже паркет с инициалами певицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потенциального покупателя Лурье попросила проверить через юристов. Сейчас обсуждается сделка с московским миллионером. Кстати, за квартиру Лурье заплатила 112 млн рублей.
Напомним, летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать квартиру и передать деньги курьеру. Она оспорила сделку и восстановила право собственности на жилье, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и без недвижимости. Однако после ряда апелляций Верховный суд РФ в декабре 2025 года окончательно оставил право собственности за Лурье. Тогда же Мосгорсуд постановил выселить Долину. В январе 2026 года Полина Лурье получила ключи от квартиры.
Ранее риелтор Алена Радыш рассказала, что квартира Долиной в Хамовниках может стоить более 420 млн рублей.
15:57:02 20-07-2026
Да она и не собираюсь в ней жить, это было очевидно, покупка квартир это ее бизнес, продает ее намного дороже.
15:58:07 20-07-2026
...
вот интересно ... от какой суммы денег начинается упоминание тебя в СМИ ... ?!
...........
какой кабздец , ты должен совершить чтобы тебя упоминали в СМИ ... ?!
16:18:10 20-07-2026
налог 30 лямов ! дура чоли ?
16:38:12 20-07-2026
гость (16:18:10 20-07-2026) налог 30 лямов ! дура чоли ?... 200 - 112 = 88, 88 - 26 = 62 ляма навара, вряд ли дура.
16:40:50 20-07-2026
гость (16:18:10 20-07-2026) налог 30 лямов ! дура чоли ?... ну во первых она заплатит с разницы - 200 - 112 = 88 млн. С них по моему 15% НДФЛ. Ну раз есть заработок - заплатит значит. Были бы у меня 88 млн - я бы с них 15% тоже отдал...
Да и считать чужие деньги не прилично
16:52:48 20-07-2026
Юрий (16:40:50 20-07-2026) ну во первых она заплатит с разницы - 200 - 112 = 88 млн. С ... жаль что нет 88 лямов !
16:29:17 20-07-2026
Да уже опровергли это . Хе-хе
16:32:42 20-07-2026
Неплохая PR кампания получилась.. практически бесплатно... за средства государства и СМИ.
Мошеннической схемы в том числе (кроме "нехорошей" квартиры).
А правоохранителям не приходило в голову, что это сговор... проверить бы этих дамочек повнимательнее б..
20:30:16 20-07-2026
@ (16:32:42 20-07-2026) Неплохая PR кампания получилась.. практически бесплатно... з... Так очень похоже на сговор покупательницы с мошенниками для развода пенсионерки. Тем более, имеются родственники за границей, которые технически могли организовать всякие схемы.
16:33:44 20-07-2026
проклятая хата
17:18:54 20-07-2026
Это теперь уже ее личное дело, ее собственность, хочет - продает, какие вопросы могут быть ?
22:06:35 20-07-2026
Гость (17:18:54 20-07-2026) Это теперь уже ее личное дело, ее собственность, хочет - про... Да, вы пересказываете текст адвоката, где приводится ещё один «веский» довод, что «покупательнице морально тяжело будет жить в такой квартире». А во время суда наоборот, важным аргументом было то, что несовершеннолетним детям покупательницы необходима именно эта локация, это жильё.
Недавно была инфа, что Долина продолжает судебные тяжбы с участниками мошеннической схемы. Возможно, выявлены какие-то новые ниточки, ведущие к другим звеньям цепи. Недаром появляются различные комменты типа: «подлая бабка никак не успокоится». И тут же покупательница предпринимает действия по продаже. Разумеется, после огласки якобы повернули назад. Но покупателя-то уже нашли, даже имя мужчины называют.