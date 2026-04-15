Певица Наталья Гулькина предложила объявить Долину новой примадонной российской эстрады

Экс-солистка "Миража" считает, что Лариса Долина достойна этого звания благодаря своему опыту и авторитету

15 апреля 2026, 16:34, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

Алла Пугачева 15 апреля отмечает 77-летие. Несколько лет назад артистка покинула Россию и заняла критическую позицию по отношению к стране, фактически освободив статус примадонны отечественной эстрады. В беседе с "Абзацем" экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что это звание теперь достойна носить народная артистка России Лариса Долина.

«У нее есть определенный статус, нажитый опыт: и жизненный, и сценический. У Долиной есть авторитет среди многих, даже несмотря на какие-то склоки и моменты, которые происходили не так давно. Для меня она очень авторитетная артистка, певица», — подчеркнула Гулькина.

По ее словам, мужской аналог этого статуса уже давно и прочно закрепился за Филиппом Киркоровым.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать квартиру и передать деньги курьеру. Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей. Преступники были осуждены в ноябре 2025 года.

Оспорив сделку, Долина через Хамовнический суд в марте 2024 года восстановила право собственности на жилье, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и без квартиры. Однако после апелляций Верховный суд РФ в декабре 2025 года окончательно оставил право собственности за Лурье.