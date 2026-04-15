Певица Наталья Гулькина предложила объявить Долину новой примадонной российской эстрады
Экс-солистка "Миража" считает, что Лариса Долина достойна этого звания благодаря своему опыту и авторитету
15 апреля 2026, 16:34, ИА Амител
Алла Пугачева 15 апреля отмечает 77-летие. Несколько лет назад артистка покинула Россию и заняла критическую позицию по отношению к стране, фактически освободив статус примадонны отечественной эстрады. В беседе с "Абзацем" экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что это звание теперь достойна носить народная артистка России Лариса Долина.
«У нее есть определенный статус, нажитый опыт: и жизненный, и сценический. У Долиной есть авторитет среди многих, даже несмотря на какие-то склоки и моменты, которые происходили не так давно. Для меня она очень авторитетная артистка, певица», — подчеркнула Гулькина.
По ее словам, мужской аналог этого статуса уже давно и прочно закрепился за Филиппом Киркоровым.
Напомним, Лариса Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать квартиру и передать деньги курьеру. Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей. Преступники были осуждены в ноябре 2025 года.
Оспорив сделку, Долина через Хамовнический суд в марте 2024 года восстановила право собственности на жилье, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и без квартиры. Однако после апелляций Верховный суд РФ в декабре 2025 года окончательно оставил право собственности за Лурье.
16:54:39 15-04-2026
а чё не Татьяна Буланова?
Танечка тоже петь не умеет зато красивше и не замазанная.
17:12:14 15-04-2026
а нафига нам вообще какие-то примадонны? звания заслуженная или народная вполне достаточно, и даже много для некоторых))
17:28:39 15-04-2026
Объвят и что?
17:37:28 15-04-2026
Задолбали самозвапнные примодонны, принцы, короли и прочая шелуха. Мошенница такая же примадонна, как Гулькина певица.
17:38:15 15-04-2026
Она достойна срока на нарах, она профинансировала мошенников, возможно даже ВСУ своими деньгами с квартиры. Причем на очень некислую сумму, другим за гораздо меньше сроки дают.
00:01:46 16-04-2026
Гость (17:38:15 15-04-2026) Она достойна срока на нарах, она профинансировала мошенников... ну и вы с ней там радком присядете тогда за клевету и дифформацию личности
11:21:21 16-04-2026
Что это за новое выражение такое "дифформация личности"? Уродливое порождение слияния деформации и дискредитации?
Что это за новое выражение такое "дифформация личности"? Уродливое порождение слияния деформации и дискредитации?
17:51:36 15-04-2026
Нет такой должности - примадонна. А уж эта шкура - образец, КАК НЕ НАДО ПОСТУПАТЬ.
19:01:06 15-04-2026
Интересная тусовка, сами собираются, сами объявляют себя звёздами. Требуют много денег за каждое сказаное слово. Государство в государстве
21:56:27 15-04-2026
ВВП (19:01:06 15-04-2026) Интересная тусовка, сами собираются, сами объявляют себя звё... Так не платите, платят же ааххх примадонна 10500 тысяч за билет 100 ряду. За бесплатно не пойду.
19:50:16 15-04-2026
Беглянка Алла, баламутка Лара -
Не два ли сапога, по сути, пара?
00:00:57 16-04-2026
Долина гениальная певица и звезда мирового уровня джаза. крутая нереально
11:18:37 16-04-2026
Гость (00:00:57 16-04-2026) Долина гениальная певица и звезда мирового уровня джаза. кру...
Вы кажется никогда не слышали настоящий джаз, если считаете что Долина его поет
08:14:30 16-04-2026
В глазах обычных людей это "звание" имеет глубоко отрицательный смысл.
(кроме балета)