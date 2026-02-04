Риелтор рассказала, что квартира Долиной в Хамовниках сейчас стоит более 420 млн рублей

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей

04 февраля 2026, 22:47, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

Бывшая квартира Ларисы Долиной в московском районе Хамовники на сегодняшний день может стоить 424,8 млн рублей. Такую оценку в беседе с kp.ru дала риелтор Алена Радыш.

По словам специалиста, Хамовники считаются одним из самых престижных районов столицы. Средняя стоимость квадратного метра жилья здесь сейчас находится в диапазоне от 1,8 до 2,2 млн рублей. Исходя из этих показателей, квартира площадью 236 квадратных метров, ранее принадлежавшая Ларисе Долиной, оценивается почти в 425 млн рублей.

Радыш пояснила, что итоговая цена формируется под влиянием сразу нескольких факторов. Существенную роль играет престиж самого дома, включая класс жилого комплекса и наличие собственной инфраструктуры — охраны, консьерж-сервиса, паркинга и фитнес-центров. Важен и уровень ремонта, однако в данном случае, по словам риелтора, интерьер квартиры певицы морально устарел. Отдельно она отметила удачное расположение недвижимости — бывшая квартира Долиной находилась всего в десяти минутах ходьбы от парка Горького.

Напомним, в декабре 2025 года Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

