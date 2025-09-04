Правда ли, что с 1 сентября больничный в России можно оформить не больше чем на три дня?
Правила оформления листков нетрудоспособности изменили
04 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
С 1 сентября больничные листы в России начнут оформлять по новым правилам. В частности, некоторым жителям страны листок нетрудоспособности будут выдавать не больше чем на три дня.
О том, кому будут выдавать больничный только на трехдневный срок с 1 сентября 2025 года, – в материале amic.ru.
Правда ли, что с 1 сентября оформить больничный можно только на три дня?
Частично. Действительно, в ряде случаев больничный теперь будут оформлять сроком не больше чем на три дня. Но речь идет лишь об определенной категории людей.
Общие правила останутся прежними: врач может выписать пациенту листок нетрудоспособности сроком до 15 дней. Если это фельдшер или стоматолог, он может выдать больничный максимум на десять дней.
Кому в России выдадут листок нетрудоспособности не больше чем на три дня?
Речь идет о людях, которые берут больничный слишком часто. В новых правилах сказано: если в течение полугода пациент брал уже четыре больничных, пятый ему выдадут сроком не больше чем на три дня. Если в течение этих шести месяцев у него будут еще больничные, их тоже будут оформлять максимум на три дня.
Как быть, если больничный нужно продлить и после трех дней?
Если трехдневного листка нетрудоспособности, который выдали пациенту, оказалось недостаточно, продлить его врач самостоятельно не сможет. Для этого потребуется решение врачебной комиссии.
В каких случаях трехдневный лимит не будет работать?
Трехдневный лимит на больничные не будет распространяться на следующие случаи:
- уход за больным ребенком или другим родственником;
- медицинская реабилитация;
- получение медпомощи при социально значимых заболеваниях;
- получение заместительной почечной терапии.
09:00:35 04-09-2025
А если были больничные, но по разным заболеваниям?
09:14:11 04-09-2025
Гость (09:00:35 04-09-2025) А если были больничные, но по разным заболеваниям?... Три дня, сказано же. Или через врачебную комиссию. А если совсем больной - оформляйте инвалидность.😁
А то разболелись, фомс не резиновый. Медстраховку не для того со всех собирают, чтобы потом из неё больничные платить.😁
10:57:20 04-09-2025
Первые три дня больничного листа оплачивает работодатель! Экономия государственного бюджета однако )))