Правила оформления листков нетрудоспособности изменили

04 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Медик в поликлинике за работой / Фото: amic.ru

С 1 сентября больничные листы в России начнут оформлять по новым правилам. В частности, некоторым жителям страны листок нетрудоспособности будут выдавать не больше чем на три дня.

1 Правда ли, что с 1 сентября оформить больничный можно только на три дня? Частично. Действительно, в ряде случаев больничный теперь будут оформлять сроком не больше чем на три дня. Но речь идет лишь об определенной категории людей. Общие правила останутся прежними: врач может выписать пациенту листок нетрудоспособности сроком до 15 дней. Если это фельдшер или стоматолог, он может выдать больничный максимум на десять дней.

2 Кому в России выдадут листок нетрудоспособности не больше чем на три дня? Речь идет о людях, которые берут больничный слишком часто. В новых правилах сказано: если в течение полугода пациент брал уже четыре больничных, пятый ему выдадут сроком не больше чем на три дня. Если в течение этих шести месяцев у него будут еще больничные, их тоже будут оформлять максимум на три дня.

3 Как быть, если больничный нужно продлить и после трех дней? Если трехдневного листка нетрудоспособности, который выдали пациенту, оказалось недостаточно, продлить его врач самостоятельно не сможет. Для этого потребуется решение врачебной комиссии.