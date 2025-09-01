Некоторым россиянам ограничат снятие наличных в банкоматах, а за рекламу VPN будут штрафовать

01 сентября 2025, 06:40, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Сентябрь будет очень богатым на изменения в жизни россиян. Сразу несколько важных законов, подписанных ранее, начнут действовать именно с первого месяца осени. Так, вступит в силу запрет на поиск экстремистской информации. Кроме того, начнут штрафовать и за рекламу VPN-сервисов. А студентки, которые забеременели, будут получать пособие по новым правилам – размер выплаты кратно вырастет. Наконец, банки смогут ограничивать клиентам снятие наличных через банкоматы, чтобы уберечь их от мошенников.

1 Новые пособия для беременных студенток С 1 сентября существенно изменится порядок расчета и выплаты пособий по беременности и родам для женщин, которые учатся очно. Соответствующий документ ранее подписал Владимир Путин. Благодаря этому размер матподдержки значительно вырастет. Раньше эту выплату предоставляли сами образовательные организации, где училась студентка. Размер был небольшим – обычно он был равен средней стипендии в этом вузе или колледже. Теперь же заниматься расчетом и начислением выплат будет Социальный фонд России. Причем размер выплаты будут рассчитывать на основе регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Например, в Алтайском крае в 2025 году он составляет 17202 рубля. При этом выплата станет единовременной и ее будут выплачивать за весь период отпуска по беременности и родам. В среднем по стране размер пособия составит 90 тысяч рублей. Сумма увеличится, если у студентки были осложненные роды. Больше всего будут выплачивать в случае многоплодной беременности. Право на получение выплаты имеют женщины, обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, колледжах, училищах и техникумах, организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях. При этом неважно, бесплатно они учатся или нет.

2 Лимит на снятие наличных С сентября российские кредитные организации будут обязаны анализировать все операции своих клиентов на предмет того, не находятся ли они под воздействием мошенников. Отдельное внимание будет уделяться снятию наличных в банкоматах. В соответствии с разработанными Банком России требованиями все банки смогут ограничивать выдачу наличных, если заподозрят признаки мошенничества. Клиент, который попадет под подозрение, не сможет снять со своей карты более 50 тысяч рублей в течение 48 часов. "Подозрительными признаками" будут считаться действия человека, которые отличаются от его прежних привычек. Например, если он всегда пользовался пластиковой картой, а потом внезапно решил применить QR-код, система сочтет это подозрительным. "Красными флагами" станут и слишком крупные переводы или досрочное закрытие вкладов накануне похода к банкомату. Если же человек попал под подозрение по ошибке, ему нужно будет прийти в офис банка с паспортом и подтвердить свою личность, чтобы спокойно провести нужную ему операцию.

3 "Период охлаждения" для крупных займов С 1 сентября банки и микрофинансовые организации начнут выдавать крупные займы по новым правилам. Особенностью станет небольшая задержка, с которой клиент сможет получить деньги. Эту задержку назвали "периодом охлаждения" – предполагается, что за это время человек должен подумать, действительно ли так сильно нуждается в этом кредите. Если передумает, можно будет отказаться без каких-либо последствий. Предполагается, что "период охлаждения" защитит россиян не только от необдуманных кредитов, но и от мошенников. "Период охлаждения" будет обязательным для всех займов свыше 50 тысяч рублей. При этом если сумма не превышает 200 тысяч рублей, человек получит деньги через четыре часа. Если же размер кредита больше, ждать придется 48 часов. При этом "период охлаждения" не будет действовать для целевых кредитов: на покупку квартиры, машины, на учебу или медицинские услуги. Если банк или МФО нарушит новое требование при выдаче займа или кредита, он не сможет потребовать свои деньги назад.

4 "Вторая рука" в банках И еще один сервис, который должен будет защитить россиян от мошенников, начнет действовать в банковской сфере с сентября. Речь идет о "второй руке", которую утвердил Банк России. Так назвали механизм, при котором клиент банка может выбрать себе доверенное лицо – например, друга или родственника. После этого он может указать перечень операций, при выполнении которых обязательно потребуется подтверждение от его "второй руки". В случае такой операции этот помощник получит от банка запрос на подтверждение. У него будет 12 часов, чтобы все выяснить и решить, одобрять ли операцию. Можно будет также указать и "критические" отметки – суммы, переводы и снятие больше которых тоже потребуют участия "второй руки". Конечно, полностью от мошенников эта мера не спасет. Зато россияне получат дополнительный механизм, чтобы защитить свои деньги.

5 Деньги за навязанные товары и услуги Также ужесточаются требования ко всем российским продавцам, банкам, автосалонам, операторам и другим компаниям, которые предоставляют услуги или товары своим клиентам. Эти нормы касаются дополнительных товаров и услуг, а вернее – порядка их предоставления. Теперь четко прописано, что продавец обязан получить от клиента письменное согласие на все "допы". При этом строго запрещается проставлять за клиента галочки заранее, как это часто бывает в договорах. Если эти требования будут нарушены, человек сможет не только отказаться от дополнительных услуг, но и вернуть свои деньги в течение трех дней. Напомним, запрет на навязывание дополнительных услуг уже есть в российском законе "О защите прав потребителей". Впрочем, это не мешало недобросовестным компаниям ставить в нужных местах галочки и надеяться, что клиент этого не заметит.

6 Обязательный Max Российский мессенджер Max с 1 сентября будет включен в перечень приложений, обязательных для предварительной установки на все электронные устройства, которые поступают в продажу в России. Напомним, уже несколько лет в стране действует закон, по которому все девайсы должны попадать на прилавок с уже установленным набором отечественных программ. Прежде всего это магазин приложений RuStore, также там есть видеохостинг Rutube, "Яндекс.Карты", 2GIS и другие – всего 41 программа. При этом эксперты, с которыми пообщалась "Парламентская газета" , отметили, что закон об обязательном российском ПО на гаджетах исполняется "со скрипом". Далеко не все продавцы действительно предустанавливают на устройства отечественный софт. Возможно, ситуация немного изменится теперь: с 1 сентября 2025 года также начнут действовать поправки в закон о защите прав потребителей, прямо запрещающие продажу смартфонов и планшетов без доступа к магазину приложений RuStore.

7 Новые правила лишения премий С сентября в Трудовом кодексе РФ появится новый пункт – часть 3 статьи 135. Положение будет строго регламентировать процесс лишения сотрудников премий за дисциплинарные взыскания. Сейчас у работодателей есть полная свобода в этой сфере: если механизм прописан во внутренних документах организации, то лишать сотрудников премии за их проступки можно без ограничений. Но дополнения к Трудовому кодексу должны изменить эту ситуацию. В частности, новый пункт гласит: лишить сотрудника премии можно будет только в пределах месяца, когда было объявлено взыскание;

при этом работодатель сможет удержать не более 20% от общего заработка за месяц, включая и оклад, и саму премию. Важно, что поправки действуют только на премии, которые связаны с результатами работы. Разовые выплаты к праздникам под требования не подпадают.

8 Штрафы за поиск экстремистских материалов 1 сентября вступит в силу нашумевший закон, запрещающий поиск в интернете экстремистской информации. Речь идет о данных, которые включены в официальный перечень экстремистской информации (он есть на сайте Минюста РФ), либо указанных в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Посмотреть его можно здесь . В списке есть литературные произведения, сайты, музыка и видео, публикации, рисунки, выступления и труды лидеров нацистской Германии и так далее. Всего в этом перечне уже более 5,5 тысячи позиций. При этом подчеркивается, что наказывать будут лишь тех, кто умышленно искал в Сети экстремистские материалы. Если человек случайно наткнулся на "запрещенку", ему за это ничего не будет. При этом у многих до сих пор остались вопросы, как именно правоохранители будут определять, кого наказывать за поиск. Предполагается, что "специально" найти можно такие материалы только с использованием VPN. Наказывать за нарушение будут штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Одновременно с этим вводятся и штрафы за рекламу VPN-сервисов и других средств обхода блокировки: для физлиц – от 50 до 80 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей;

для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Подробнее о том, как будет работать новый закон, читайте в нашем материале.

9 Запрет рекламы на сайтах экстремистских организаций Кроме того, с 1 сентября начнет действовать и официальный запрет на рекламу, размещенную на сайтах экстремистских и нежелательных организаций. Прежде всего, закон направлен против Instagram* и Facebook**. За размещение рекламных материалов на платформах, которые принадлежат организациям или людям, включенным в "экстремистский перечень", будут штрафовать не только рекламодателей, но и распространителей рекламы. Штрафы прописаны в ст. 14.3. КоАП РФ. По ней физлица-нарушители должны заплатить до 2,5 тысячи рублей, должностные лица – до 20 тысяч рублей, а юрлица – до 500 тысяч рублей. *Instagram – принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ **Facebook – соцсеть, принадлежащая Meta. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ