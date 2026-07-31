Топливо разрешат везти только в сертифицированных канистрах

31 июля 2026, 23:17, ИА Амител

Крымский мост / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 00:00 мск 4 августа 2026 года меняются правила перевозки бензина и дизельного топлива по Крымскому мосту, пишет ТАСС. Как сообщил оперативный канал в "Максе" о ситуации на автоподходах к переправе, теперь топливо можно провозить только в специальных сертифицированных канистрах.

К емкостям предъявляются строгие требования: они должны быть изготовлены из стали, алюминия или специального пластика, на каждой — маркировка: надписи "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol либо знак UN, а также пиктограмма с пламенем на оранжевом фоне.

«Объем одной герметично закрытой канистры должен быть не более 40 литров, заполнять ее можно максимум на 95%, повреждений быть не должно. По требованию сотрудников транспортной безопасности канистры придется пронести через интроскоп. Общий лимит топлива на одно транспортное средство остается на уровне 200 литров. При этом одновременно везти бензин и газ запрещено», — говорится в публикации.

Ранее требования к емкостям не были такими строгими, при этом лимит на провоз топлива менялся. Изначально разрешалось до 100 литров, а с конца июня объем увеличили до 200 литров.

В Крыму с конца июня 2026 года наблюдаются сложности с поставками топлива. Чтобы водители могли ориентироваться, Минтопэнерго Республики Крым ежедневно обновляет интерактивную карту наличия горючего на АЗС. В регионе работают два местных оператора АЗС — крупных федеральных сетей там нет.