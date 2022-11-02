Нечаянно убили и надругались. На Алтае суд назначил компенсацию матери выброшенной на мороз женщины

В Алтайском крае мать жестоко убитой женщины получит 550 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Напомним, инцидент произошёл в Алейске в декабре 2020 года в частном доме, где проживали 23-летний мужчина и его 30-летняя сожительница. Об этом в декабре 2021 года рассказал региональный СК.

Ужасная история началась с того, что женщина увидела в тамбуре незнакомку и решила, что она собирается похитить обувь. Позвала возлюбленного и вместе они начали жестоко избивать «гостью», в том числе металлическим совком.

Над незнакомкой издевались более семи часов. Не только били, но и совершили насильственные действия сексуального характера. Причём всё снимали на телефон, а видеозапись отправили знакомому.

«Закончив издевательства сожители, не предприняв мер к вызову медицинских работников, отнесли неспособную самостоятельно передвигаться 36-летнюю женщину и бросили её на участке местности возле одного из домов города, после чего скрылись. Смерть потерпевшей наступила от переохлаждения», — отметили в ведомстве.

Сожителей осудили за «причинение смерти по неосторожности», а также за «причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни», «насильственные действия сексуального характера» и «изготовление и распространение порнографических материалов». Мужчина получил девять лет строгого режима, а женщина — шесть лет и шесть месяцев общего режима.

Мать убитой обратилась в суд с исками о возмещении морального вреда. Она потребовала 1 млн рублей с каждого осуждённого.

«Решением Алейского городского суда с осуждённой взыскано 150 000 рублей и в отношении второго осуждённого взыскано 400 000 рублей», — указали в объединённой пресс-службе судов.