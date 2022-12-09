Студентку из Барнаула нашли мёртвой после выселения из новосибирского общежития

В Новосибирске обнаружили мёртвой 16-летнюю студентку колледжа, трагедия произошла 6 декабря, пишет «КП-Новосибирск».

Знакомая студентки рассказала изданию, что «беды ничего не предвещало».

«Утром они с соседкой встали, всё было отлично, и тут вдруг она сказала, что пойдёт покурить. Подруга не курит, и с ней не пошла. И когда ещё она выходила, то сказала что-то вроде: „Я только двое штанов надену, чтобы не холодно было на улице стоять“. Подруга подумала, что это странно, ведь обычно она ходит курить в том, в чём одета, но не придала этому какое-то особое значение. Вот так она ушла и больше не вернулась», — отметила знакомая.

Следователи считают, что был суицид. Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело студентки нашли недалеко от Бугринского моста. В соцсетях появилось видео, на котором она идёт по улице и рассказывает о выселении из общежития.

«Мне уже сказали, что меня выселяют, за мной мама из Барнаула едет, вся семья. У меня по 200 пропущенных от каждого», — сказала девушка.