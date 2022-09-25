Тело на обочине. Жёсткое ДТП произошло на федеральной трассе в Алтайском крае
По информации очевидицы, авария случилась за Алейском
25 сентября 2022, 13:10, Никита Черников
Жёсткое ДТП произошло на федеральной трассе А-322 в Алтайском крае, сообщает «Инцидент Рубцовск».
По информации очевидицы, авария случилась за Алейском в сторону Барнаула.
«Автомобиль находится в кювете, на обочине — накрытое тело, возможно водитель», — рассказала она.
Другие подробности происшествия неизвестны, информация уточняется.
Ранее в районе алтайского села Безрукавка насмерть сбили женщину и столкнулись несколько машин.
Комментарии
Новости партнеров