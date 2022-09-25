Тело на обочине. Жёсткое ДТП произошло на федеральной трассе в Алтайском крае

Жёсткое ДТП произошло на федеральной трассе А-322 в Алтайском крае, сообщает «Инцидент Рубцовск».

По информации очевидицы, авария случилась за Алейском в сторону Барнаула.

«Автомобиль находится в кювете, на обочине — накрытое тело, возможно водитель», — рассказала она.

Другие подробности происшествия неизвестны, информация уточняется.

Ранее в районе алтайского села Безрукавка насмерть сбили женщину и столкнулись несколько машин.