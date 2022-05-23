Уголовное дело возбудили после гибели четырехлетнего мальчика в ДТП с пьяной автомобилисткой в Горном Алтае

В Республике Алтай следователи завели уголовное дело после гибели четырёхлетнего мальчика в ДТП в селе Ильинка Шебалинского района, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Трагедия случилась 22 мая около 21:30 на улице Заречной. 20-летняя пьяная жительница, не имея водительских прав, ехала на иномарке Toyota Carina, однако на повороте не справилась с управлением и машина слетела в кювет, где затем опрокинулась.

Четырёхлетний мальчик, находившийся на коленях своего 19-летнего брата, сидящего на переднем пассажирском сиденье, вылетел через лобовое стекло и погиб на месте происшествия. Водителю, пассажиру и владельцу авто, 37-летнему жителю Алтайского края, оказали помощь на месте, не госпитализированы.

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Ранее два человека пострадали при столкновении двух грузовиков на трассе Барнаул — Новосибирск в новоалтайском микрорайоне Токарево.