В Барнауле пьяный мужчина с цепью спровоцировал конфликт на дороге

В Барнауле пьяный мужчина спровоцировал конфликт на дороге. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».

Очевидец происшествия написала, что пьяный мужчина переходил дорогу на Сергея Ускова с цепью в руках, а на пешеходном переходе его едва не сбил водитель.

После этого между мужчинами разгорелся конфликт. На опубликованных видеозаписях слышно, как один из участников конфликта поливает своего оппонента нецензурной бранью.

По словам автора сообщения, в серьёзную потасовку конфликт не перерос.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах местные жители устроили самосуд над мигрантом, который приставал к 13-летней девочке.