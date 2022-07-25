В Барнауле загорелись «рога» у недавно разрисованного художниками троллейбуса
Инцидент случился на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора
25 июля 2022, 12:45, Никита Черников
В Барнауле загорелись «рога» у троллейбуса, который недавно разукрасили граффити, сообщает «В курсе 22».
Инцидент случился утром 25 июля на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора. Чем закончилось происшествие, не уточняется.
Разукрашенный троллейбус с надписью «Алтай молодой» вышел на линию в Барнауле в начале июля. Транспорт преобразил художник из местной стрит-арт-команды O2 Team Евгений Алехин.
Фото: vk.com/o2_team_art
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