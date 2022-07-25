В Барнауле загорелись «рога» у недавно разрисованного художниками троллейбуса

В Барнауле загорелись «рога» у троллейбуса, который недавно разукрасили граффити, сообщает «В курсе 22».

Инцидент случился утром 25 июля на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора. Чем закончилось происшествие, не уточняется.

Разукрашенный троллейбус с надписью «Алтай молодой» вышел на линию в Барнауле в начале июля. Транспорт преобразил художник из местной стрит-арт-команды O2 Team Евгений Алехин.

Фото: vk.com/o2_team_art