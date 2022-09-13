Врачи два раза за ночь перезапускали сердце 15-летнего подростка в Бердске, но не смогли его спасти

Родители погибшего 15-летнего подростка из Бердска рассказали подробности его смерти. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Напомним, что 12 сентября в социальных сетях появились сообщения о смерти школьника. Изначально говорилось, что мальчик покурил электронную сигарету, после чего скончался.

Позднее в СК уточнили, что мальчик вместе со своим другом сидел на бетонной плите и играл в игры на телефоне. В какой-то момент ему стало плохо, он упал и получил травму головы.

Как рассказали родственники школьника, ребёнок пережил клиническую смерть в результате полученной черепно-мозговой травмы.

Врачи два раза за ночь перезапускали его сердце, но спасти жизнь школьника не удалось.

Отмечается, что версия с электронной сигаретой пока не подтверждена.