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"Пусть течет нефть!" Трамп объявил о снятии блокады с Ормуза

Снятие блокады может оказать существенное влияние на глобальные цены на энергоносители и логистику

15 июня 2026, 12:55, ИА Амител

Иран, Ормузский пролив / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Иран, Ормузский пролив / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп официально объявил о достижении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, опубликовав свое заявление в социальной сети Truth Social, пишет Life.ru.

В отличие от предыдущих посредников, американский лидер раскрыл детали договоренностей. Одной из ключевых мер является разблокировка Ормузского пролива — важного морского пути для мировой торговли.

«Соглашение с Ираном достигнуто. Поздравляю всех! Я снимаю военно-морскую блокаду США и разрешаю свободное использование Ормузского пролива», — написал Трамп. Он также добавил: "Пусть течет нефть!"

Ормузский пролив, который соединяет Персидский и Оманский заливы, играет ключевую роль в мировой торговле нефтью. Через него проходит около 20% всего потребляемого в мире объема нефти. Ранее США вводили блокаду, что затрудняло судоходство и создавало напряженность в регионе.

Ранее эксперт назвал характер противостояния Ирана и США "волнообразным".

США Политика Дональд Трамп Иран
       

Комментарии 9

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Гость

13:05:49 15-06-2026

Трамп то снял блокаду разрешаю свободное использование Ормузского пролива:)

Интересно знает ли об этом Иран?

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dok_СФ

13:16:59 15-06-2026

Расходы Ирану возместил?

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Гость

13:18:06 15-06-2026

Может и у нас с бензином ситуация наладится

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Гость

13:19:04 15-06-2026

Воо! Опять повод задрать ценник на бензин!

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майор

13:30:50 15-06-2026

сша пытаются договориться и закрыть второй фронт (первый это украина). Если пролив откроют то НАТО нападет на Калининград ии начнет наступление на Минск - Смоленск -Москву по старой дороге. Сейчас у них проблема - керосина для самолетов и танков столько нет. Как пойдет керосин так немцы двинут на Москву

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Гость

13:33:33 15-06-2026

майор (13:30:50 15-06-2026) сша пытаются договориться и закрыть второй фронт (первый это... Мы продадим если не хватит, не переживайте зря

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вокруг света, как вокруг смеха

17:26:27 15-06-2026

майор (13:30:50 15-06-2026) сша пытаются договориться и закрыть второй фронт (первый это... майор Наполеон,
какая опечатка в вашем рапорте..
,,ии начнет наступление"©

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Гость

13:32:46 15-06-2026

Видимо по-этому поводу вчера в Рыбинске прошёл нефтянной дождь. Как-то СМИ не очень на эту тему распространяются.

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волк

17:36:40 15-06-2026

иран и сша и не закрывали залив

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