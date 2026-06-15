Снятие блокады может оказать существенное влияние на глобальные цены на энергоносители и логистику

15 июня 2026, 12:55, ИА Амител

Иран, Ормузский пролив / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп официально объявил о достижении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, опубликовав свое заявление в социальной сети Truth Social, пишет Life.ru.

В отличие от предыдущих посредников, американский лидер раскрыл детали договоренностей. Одной из ключевых мер является разблокировка Ормузского пролива — важного морского пути для мировой торговли.

«Соглашение с Ираном достигнуто. Поздравляю всех! Я снимаю военно-морскую блокаду США и разрешаю свободное использование Ормузского пролива», — написал Трамп. Он также добавил: "Пусть течет нефть!"

Ормузский пролив, который соединяет Персидский и Оманский заливы, играет ключевую роль в мировой торговле нефтью. Через него проходит около 20% всего потребляемого в мире объема нефти. Ранее США вводили блокаду, что затрудняло судоходство и создавало напряженность в регионе.

Ранее эксперт назвал характер противостояния Ирана и США "волнообразным".