"Пусть течет нефть!" Трамп объявил о снятии блокады с Ормуза
Снятие блокады может оказать существенное влияние на глобальные цены на энергоносители и логистику
15 июня 2026, 12:55, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп официально объявил о достижении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, опубликовав свое заявление в социальной сети Truth Social, пишет Life.ru.
В отличие от предыдущих посредников, американский лидер раскрыл детали договоренностей. Одной из ключевых мер является разблокировка Ормузского пролива — важного морского пути для мировой торговли.
«Соглашение с Ираном достигнуто. Поздравляю всех! Я снимаю военно-морскую блокаду США и разрешаю свободное использование Ормузского пролива», — написал Трамп. Он также добавил: "Пусть течет нефть!"
Ормузский пролив, который соединяет Персидский и Оманский заливы, играет ключевую роль в мировой торговле нефтью. Через него проходит около 20% всего потребляемого в мире объема нефти. Ранее США вводили блокаду, что затрудняло судоходство и создавало напряженность в регионе.
Ранее эксперт назвал характер противостояния Ирана и США "волнообразным".
13:05:49 15-06-2026
Трамп то снял блокаду разрешаю свободное использование Ормузского пролива:)
Интересно знает ли об этом Иран?
13:16:59 15-06-2026
Расходы Ирану возместил?
13:18:06 15-06-2026
Может и у нас с бензином ситуация наладится
13:19:04 15-06-2026
Воо! Опять повод задрать ценник на бензин!
13:30:50 15-06-2026
сша пытаются договориться и закрыть второй фронт (первый это украина). Если пролив откроют то НАТО нападет на Калининград ии начнет наступление на Минск - Смоленск -Москву по старой дороге. Сейчас у них проблема - керосина для самолетов и танков столько нет. Как пойдет керосин так немцы двинут на Москву
13:33:33 15-06-2026
майор (13:30:50 15-06-2026) сша пытаются договориться и закрыть второй фронт (первый это... Мы продадим если не хватит, не переживайте зря
17:26:27 15-06-2026
майор (13:30:50 15-06-2026) сша пытаются договориться и закрыть второй фронт (первый это... майор Наполеон,
какая опечатка в вашем рапорте..
,,ии начнет наступление"©
13:32:46 15-06-2026
Видимо по-этому поводу вчера в Рыбинске прошёл нефтянной дождь. Как-то СМИ не очень на эту тему распространяются.
17:36:40 15-06-2026
иран и сша и не закрывали залив