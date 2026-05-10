Тегеран и Вашингтон обсуждают временное прекращение боев, но накануне стороны уже обменялись ударами в Ормузском проливе

10 мая 2026, 15:52, ИА Амител

Армия / Иран / Армия Ирана / Нефть / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Иран и США перешли на новый этап противостояния — о перемирии речи пока не идет, хотя появились сообщения о возможных договоренностях. Об особенностях ситуации на Ближнем Востоке aif.ru рассказал доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на переговоры, боевые действия не прекращаются — они просто приобрели иной характер. Масштабных ракетных ударов нет, но столкновения в Ормузском проливе, в том числе с применением ракет, продолжаются.

Перенджиев отметил волнообразный характер противостояния: эскалация то снижается, то вновь нарастает, но само противостояние не останавливается ни на минуту.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Тегеран и Вашингтон обсуждают одностраничный план. Он предусматривает 30‑дневное прекращение боев и возобновление работы Ормузского пролива на время разработки всеобъемлющего соглашения. При этом обе стороны продолжают обмениваться ударами.

Накануне Иран нанес удары по эсминцам США в Ормузском проливе. По данным Пентагона, все атаки были отражены, однако, по сообщениям аналитиков, после инцидента в Ормузе возник пожар. В ответ США нанесли свои удары.