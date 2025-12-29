Путин подписал закон о введении электронных студенческих билетов и зачеток на "Госуслугах"

Документы будут доступны в личных кабинетах на портале и в мессенджере Max

29 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе студенческих билетов и зачетных книжек в электронный формат. Как следует из информации, опубликованной на официальном портале правовой информации, эти документы будут доступны в личных кабинетах студентов на "Госуслугах".

Новые правила касаются студентов вузов, научных организаций, ординаторов, ассистентов-стажеров и аспирантов. Электронные версии документов также можно будет получать через мессенджер Max и в электронной образовательной среде учебного заведения.

Исключение сделано для студентов силовых ведомств (оборонного, правоохранительного и иных спецведомств) – для них сохранится бумажный формат.

Правительству РФ поручено установить порядок, по которому вузы и научные организации будут передавать сведения о студбилетах и зачетках в федеральную информационную систему.