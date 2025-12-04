В Общественной палате предложили заменить бумажный паспорт на электронный
В него могут включить полные данные о человеке — от ИНН и группы крови до льгот и состава семьи
04 декабря 2025, 16:15, ИА Амител
Россияне в будущем могут полностью отказаться от бумажных паспортов, заменив их единой электронной картой со всей персональной информацией. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
По его словам, бумажный документ в эпоху цифровизации – уже анахронизм. Вместо этого каждый гражданин мог бы получить электронную карту с QR-кодом, в которую была бы внесена полная информация: от ФИО, ИНН и группы крови до данных о здоровье, составе семьи, воинском учете и положенных льготах.
«Это не бумажный паспорт с множеством листочков, а электронная карточка с QR-кодом, который может быть в телефоне или другом электронном устройстве. Считаю, что нынешние паспорта уйдут в прошлое», – сказал Гриб.
Он подчеркнул, что перечень данных должен быть четко определен законодательно. Такой подход позволит отказаться от дублирования документов – например, от отдельных удостоверений многодетной семьи или военных билетов.
всё страшнее становится жить
16:26:28 04-12-2025
ближе и ближе становится печать 666
упс и уже QR код идентифицирующий человека появился
а завтра что? либо иди на лоб ставь или оставайся без документов так? и с голодухи подыхай потому что магазинов и денег бумажных не будет уже -только электронные по заказу через интренет.
Ближе ближе последние времена!!!!!
16:26:32 04-12-2025
Ядерный гриб, вспышка на Солнце и нет электроники. А как в горах, подвале, на подземной парковке, бомбоубежище?
17:04:12 04-12-2025
В Китае уже больше 10 лет с такими ходят. В соседнем Казахстане тоже уже лет 5. Ничего страшного в этом нет. Очень даже удобно.
17:26:23 04-12-2025
Гость (17:04:12 04-12-2025) В Китае уже больше 10 лет с такими ходят. В соседнем Казахст... А в США до сих пор с синими книжками. И считают, что это удобнее.
18:33:23 04-12-2025
Гость (17:26:23 04-12-2025) А в США до сих пор с синими книжками. И считают, что это уд... В США синяя книжка это загран, только для пересечения границы, а внутренних паспортов у них вообще нет.
09:33:30 05-12-2025
Гость (18:33:23 04-12-2025) В США синяя книжка это загран, только для пересечения границ... Да, бумажные паспорта есть примерно у 40% платежеспособных американцев, которые ездят в другие страны. А у остальных, у бедноты пластиковые карточки.
17:07:59 04-12-2025
Может, Грибу грибов не есть.
17:24:35 04-12-2025
Пару раз гайцам показывал ВУ на телефоне с госуслуг. Только один морду лица кривить начал. Второй посмотрел и пожелал счастливого пути. Карточка ВУ была в кармане. Просто решил проверить будет ли "электронная версия" работать или нет.
17:34:16 04-12-2025
Свои пусть и меняют!!!🤬
17:52:01 04-12-2025
Вначале научитесь бороться с хакерами: не хочу, чтобы мой паспорт был в свободном доступе.
21:43:39 04-12-2025
Гость (17:52:01 04-12-2025) Вначале научитесь бороться с хакерами: не хочу, чтобы мой па... поздно пить боржоми...все наши/ваши данные давно в сети
19:10:10 04-12-2025
Вот и правильно я считаю, а потом интернет отключить совсем. Чтоб жизнь мёдом не казалась
20:43:22 04-12-2025
Где будет хранится информация с данными, на госуслугах? Тогда у каждого должен быть с собой смартфон с интернетом. Если просто цифровой номер, как сейчас предлагают, то его ведь тоже нужно где-то хранить, хоть на бумажке написанным. Какой смысл во всём этом. И бабусям вы этого никогда не объясните, так что удачи разработчикам
21:07:30 04-12-2025
Своими руками собирают все в одну кучу , а потом торгуют доступом! Ну я конкретно против ! А ещё даже министры цифровизации не отличают цифровизацию от автоматизации!
08:27:14 05-12-2025
Давно пора отменить эту бумагу. Столько нахлебников сразу с казны слезет. Все эти бумажные дипломы, выписки, удостоверения, ксерокопии, вечные фото на документы...
10:09:57 05-12-2025
Проходили же такое Медведев еще анонсировал национальную карту так что то не прижилась, давайте уже QR код на лоб колоть удобно же - камеры наблюдения будут считывать и сразу понятно будет оплатил человек налог/штраф/коммуналку или нет и в госуслуги еще штраф.
10:30:31 05-12-2025
Пришел на почту получить письмо или в магазине возврат товара, предъявляешь такой докУмент случайным людям, где полная информация: от ФИО, ИНН и группы крови до данных о здоровье, составе семьи, воинском учете и положенных льготах. Очень здорово!(((