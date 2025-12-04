НОВОСТИОбщество

В Общественной палате предложили заменить бумажный паспорт на электронный

В него могут включить полные данные о человеке — от ИНН и группы крови до льгот и состава семьи

04 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне в будущем могут полностью отказаться от бумажных паспортов, заменив их единой электронной картой со всей персональной информацией. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

По его словам, бумажный документ в эпоху цифровизации – уже анахронизм. Вместо этого каждый гражданин мог бы получить электронную карту с QR-кодом, в которую была бы внесена полная информация: от ФИО, ИНН и группы крови до данных о здоровье, составе семьи, воинском учете и положенных льготах.

«Это не бумажный паспорт с множеством листочков, а электронная карточка с QR-кодом, который может быть в телефоне или другом электронном устройстве. Считаю, что нынешние паспорта уйдут в прошлое», – сказал Гриб.

Он подчеркнул, что перечень данных должен быть четко определен законодательно. Такой подход позволит отказаться от дублирования документов – например, от отдельных удостоверений многодетной семьи или военных билетов.

Россия документы инициативы

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

16:22:38 04-12-2025

всё страшнее становится жить

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

16:26:28 04-12-2025

ближе и ближе становится печать 666
упс и уже QR код идентифицирующий человека появился
а завтра что? либо иди на лоб ставь или оставайся без документов так? и с голодухи подыхай потому что магазинов и денег бумажных не будет уже -только электронные по заказу через интренет.
Ближе ближе последние времена!!!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:32 04-12-2025

Ядерный гриб, вспышка на Солнце и нет электроники. А как в горах, подвале, на подземной парковке, бомбоубежище?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:12 04-12-2025

В Китае уже больше 10 лет с такими ходят. В соседнем Казахстане тоже уже лет 5. Ничего страшного в этом нет. Очень даже удобно.

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:26:23 04-12-2025

Гость (17:04:12 04-12-2025) В Китае уже больше 10 лет с такими ходят. В соседнем Казахст... А в США до сих пор с синими книжками. И считают, что это удобнее.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:33:23 04-12-2025

Гость (17:26:23 04-12-2025) А в США до сих пор с синими книжками. И считают, что это уд... В США синяя книжка это загран, только для пересечения границы, а внутренних паспортов у них вообще нет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:30 05-12-2025

Гость (18:33:23 04-12-2025) В США синяя книжка это загран, только для пересечения границ... Да, бумажные паспорта есть примерно у 40% платежеспособных американцев, которые ездят в другие страны. А у остальных, у бедноты пластиковые карточки.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:59 04-12-2025

Может, Грибу грибов не есть.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:35 04-12-2025

Пару раз гайцам показывал ВУ на телефоне с госуслуг. Только один морду лица кривить начал. Второй посмотрел и пожелал счастливого пути. Карточка ВУ была в кармане. Просто решил проверить будет ли "электронная версия" работать или нет.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:16 04-12-2025

Свои пусть и меняют!!!🤬

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:01 04-12-2025

Вначале научитесь бороться с хакерами: не хочу, чтобы мой паспорт был в свободном доступе.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:43:39 04-12-2025

Гость (17:52:01 04-12-2025) Вначале научитесь бороться с хакерами: не хочу, чтобы мой па... поздно пить боржоми...все наши/ваши данные давно в сети

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:10 04-12-2025

Вот и правильно я считаю, а потом интернет отключить совсем. Чтоб жизнь мёдом не казалась

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:43:22 04-12-2025

Где будет хранится информация с данными, на госуслугах? Тогда у каждого должен быть с собой смартфон с интернетом. Если просто цифровой номер, как сейчас предлагают, то его ведь тоже нужно где-то хранить, хоть на бумажке написанным. Какой смысл во всём этом. И бабусям вы этого никогда не объясните, так что удачи разработчикам

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:30 04-12-2025

Своими руками собирают все в одну кучу , а потом торгуют доступом! Ну я конкретно против ! А ещё даже министры цифровизации не отличают цифровизацию от автоматизации!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:14 05-12-2025

Давно пора отменить эту бумагу. Столько нахлебников сразу с казны слезет. Все эти бумажные дипломы, выписки, удостоверения, ксерокопии, вечные фото на документы...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:57 05-12-2025

Проходили же такое Медведев еще анонсировал национальную карту так что то не прижилась, давайте уже QR код на лоб колоть удобно же - камеры наблюдения будут считывать и сразу понятно будет оплатил человек налог/штраф/коммуналку или нет и в госуслуги еще штраф.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:31 05-12-2025

Пришел на почту получить письмо или в магазине возврат товара, предъявляешь такой докУмент случайным людям, где полная информация: от ФИО, ИНН и группы крови до данных о здоровье, составе семьи, воинском учете и положенных льготах. Очень здорово!(((

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров