В Общественной палате предложили заменить бумажный паспорт на электронный

В него могут включить полные данные о человеке — от ИНН и группы крови до льгот и состава семьи

04 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне в будущем могут полностью отказаться от бумажных паспортов, заменив их единой электронной картой со всей персональной информацией. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

По его словам, бумажный документ в эпоху цифровизации – уже анахронизм. Вместо этого каждый гражданин мог бы получить электронную карту с QR-кодом, в которую была бы внесена полная информация: от ФИО, ИНН и группы крови до данных о здоровье, составе семьи, воинском учете и положенных льготах.

«Это не бумажный паспорт с множеством листочков, а электронная карточка с QR-кодом, который может быть в телефоне или другом электронном устройстве. Считаю, что нынешние паспорта уйдут в прошлое», – сказал Гриб.

Он подчеркнул, что перечень данных должен быть четко определен законодательно. Такой подход позволит отказаться от дублирования документов – например, от отдельных удостоверений многодетной семьи или военных билетов.