Роспотребнадзор дал туристам советы, как избежать болезней за границей

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять качеству воды и продуктов питания

21 июля 2026, 12:27, ИА Амител

Остров / Мальдивы / Тропики / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Перед поездкой за рубеж россиянам следует заранее оценить эпидемиологическую обстановку в стране назначения, оформить медицинскую страховку и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний. Такие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что зарубежные путешествия могут быть связаны с риском заражения различными инфекциями. Поэтому туристам советуют заранее уточнять информацию об эпидемиологической ситуации у туроператора, а при оформлении поездки — убедиться в наличии медицинской страховки.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять качеству воды и продуктов питания. Для питья следует использовать только безопасную воду, а также отказаться ото льда, если неизвестно, из какой воды он был приготовлен. Мясо, рыбу и морепродукты необходимо употреблять только после полноценной термической обработки, а овощи и фрукты — тщательно мыть чистой водой.

Кроме того, в Роспотребнадзоре советуют не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и отказаться от угощений, приготовленных местными жителями. При необходимости продукты лучше приобретать в специализированных магазинах в заводской упаковке. Также важно соблюдать правила личной и общественной гигиены.

Для защиты от укусов насекомых рекомендуется использовать репелленты. Если после укуса клеща или кровососущего насекомого появились высыпания, другие изменения на коже или ухудшилось самочувствие, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, перед зарубежной поездкой специалисты рекомендуют заблаговременно сделать необходимые прививки, в том числе против кори и других инфекционных заболеваний.