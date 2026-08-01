Россия отказалась платить взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году

Средства в размере 61,3 млн рублей направят на реабилитацию территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобычи

01 августа 2026, 15:19, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru

Согласно распоряжению правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2026 году Россия откажется от выплаты ежегодного членского взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

Сумма взноса составляет 61 313,4 тысячи рублей. Предложение о прекращении выплат поступило от госкорпорации "Росатом" и было согласовано с Минфином, МИД и Минэкономразвития России.

Средства, ранее заложенные в федеральном бюджете на эту выплату, планируется направить на дополнительное финансирование работ по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших из‑за деятельности уранодобывающих производств.

Россия присоединилась к Агентству по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.