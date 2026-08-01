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Россия отказалась платить взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году

Средства в размере 61,3 млн рублей направят на реабилитацию территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобычи

01 августа 2026, 15:19, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru
День России в Барнауле / Фото: amic.ru

Согласно распоряжению правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2026 году Россия откажется от выплаты ежегодного членского взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

Сумма взноса составляет 61 313,4 тысячи рублей. Предложение о прекращении выплат поступило от госкорпорации "Росатом" и было согласовано с Минфином, МИД и Минэкономразвития России.

Средства, ранее заложенные в федеральном бюджете на эту выплату, планируется направить на дополнительное финансирование работ по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших из‑за деятельности уранодобывающих производств.

Россия присоединилась к Агентству по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

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Комментарии 3

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Гость

08:53:30 03-08-2026

т.е. россию в 2022 году выгнали из международной организации и только 2026 году россия перестала платить взносы. предлагаю удержать с ответственных лиц отправленные в "белый свет" 200 млн.

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Гость

12:09:42 03-08-2026

В ВТО, которое нас разоряет, взносы перестаньте платить

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Гость

22:00:34 03-08-2026

А зачем Таджикистан опять спонсируем? А свои территории на Алтае не пострадали из-за взрывов на Семипалатинском полигоне? Их не нужно реабилитировать? Что нам тот Таджикистан, в который и так массу денег вбухали еще во времена СССР. И кто за это деньги вернет?

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