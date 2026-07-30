Россия отвергла одностороннее расширение США границ континентального шельфа

На сессии МОМД в Кингстоне российская делегация заявила о несоответствии действий Вашингтона международной практике

30 июля 2026, 19:47, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На 31‑й сессии Ассамблеи Международного органа по морскому дну российская делегация заявила о непризнании расширения США границ континентального шельфа, совершенного в одностороннем порядке. С текстом заявления ознакомилось РИА Новости.

В 2023 году Соединенные Штаты объявили об увеличении своего континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, которую ратифицировало большинство государств, для установления границ шельфа за пределами стандартной 200‑мильной зоны необходимо получить рекомендации Комиссии по границам континентального шельфа. Российская делегация подчеркнула несоответствие действий Вашингтона сложившейся международной практике.

«Российская Федерация не признает установленные в 2023 году Вашингтоном в одностороннем порядке внешние границы "расширенного" шельфа из‑за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур. Возможные односторонние действия США по разработке морского дна в указанных пределах полагаем недопустимыми», — говорится в заявлении.

Кроме того, представители РФ на сессии призвали США присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву. Сессия Ассамблеи МОМД проходит в Кингстоне, столице Ямайки, в штаб‑квартире организации с 27 по 31 июля.

В состав российской делегации входят представители МИД, посольства РФ в Кингстоне и Минприроды России. Делегацию возглавляет заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин.